Un bărbat care deţinea ştampile şi elibera acte pretins medicale, reţinut de poliţiştii bucureşteni Un barbat asupra caruia s-au gasit mai multe stampile medicale, dar care nu figureaza ca medic in evidentele statului, a fost retinut de politisti, dupa ce o femeie l-a reclamat ca i-a eliberat un document pretins medical, infirmat ulterior de medici, informeaza miercuri DGPMB.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, politistii au retinut marti un barbat, in varsta de 26 de ani, pe care il suspecteaza de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati, inselaciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material in inscrisuri oficiale si folosire a instrumentelor false.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

