Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a atacat un politist, dupa care a fost ”neutralizat” prin impuscare de alt membru al fortelor de ordine, marti, in arondismentul al XV-lea la Paris, relateaza news.ro.Politistul a fost ranit de barbat, care i-a aplicat lovituri cu un cutit, pe rue de la Convention, in arondismentul…

- Un bucurestean in varsta de 55 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental in timpul unei partide de vanatoare, vineri, pe un fond de vanatoare din comuna Vidra, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Prin apel 112 am, fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca, in…

- Iranul poate scufunda navele de razboi americane trimise in regiunea Golfului folosind rachete si “arme secrete”, a declarat un inalt oficial militar iranian, relateaza Reuters, preluata de Hotnews. Statele Unite au anuntat vineri desfasurarea a 1.500 de soldati in Orientul ...

- Orice atac iranian impotriva Statelor Unite ale Americii sau a aliatilor va fi intampinat cu forta, a afirmat miercuri reprezentantul special al SUA pentru Iran, Bryan Hook, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Comisia Europeana: 'Reuniunea de la Sibiu va marca punctul culminant…

- Ambarcatiuni, autobuze si trenuri vor fi folosite joi in India pentru evacuarea a 800.000 de persoane din regiunile de pe coastele estice inainte de sosirea unui ciclon prognozat sa atinga zona de uscat in 24 de ore, au indicat autoritatile citate de Reuters. Centrul furtunii ciclonice Fani se afla…

- Un jandarm aflat in timpul liber a imobilizat un barbat care flutura un cuțit in fața unor cetațeni cu care se certa in Piața Centrala. Astfel, jandarmul, aflat in timpul liber, a aplanat un conflict in desfașurare in Piața Centrala din municipiul Buzau. In timp ce se afla in Piața Centrala la cumparaturi,…

- Tensiunile dintre populiștii de la putere in Italia cresc vineri la cote și mai inalte, liderul Mișcarii 5 Stele, Luigi Di Maio, acuzandu-și partenerul de coaliție, Liga, ca amenința sa darame guvernul din cauza anchetei privind corupția care il vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru…