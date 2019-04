Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 70 de ani a alunecat si a cazut vineri seara in Cascada Putnei. Acesta a fost gasit, dupa cateva ore de cautari, fara viata, la aproape 100 de metri in aval, agatat in radacini de copaci. Potrivit Jandarmeriei, cautarile barbatului au fost greoaie, intr-o zona greu accesibila, cu stanci…

- Un barbat de 70 de ani care a alunecat si a cazut vineri seara in Cascada Putnei a fost gasit, dupa cateva ore de cautari, fara viata, la circa 100 de metri in aval, agatat in radacini de copaci,...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, accidentul de munca a avut loc, luni, in orasul Simeria, in incinta unei societati comerciale. La un moment dat, peste barbat s-au prabusit mai multe placi de marmura si granit, dintr-un camion. Imediat a fost chemata o salvare…

- Detasamentul de Pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in localitatea Trestenic, in jurul orei 17:30, intrucat existau suspiciuni ca o persoana ar fi cazut in fantana, transmite ISU Delta Tulcea.La interventie s au deplasat 9 subofiteri cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 1 SMURD.In…

- Satenii din Branesti acuza Primaria de neglijenta, dupa ce un barbat in varsta de 67 de ani a cazut de pe o punte pietonala extrem de degradata. Puntea este singura cale de acces facila intre Scarlenta si Branesti, pentru cea de-a doua, reabilitata, fiind nevoie de un ocol de cativa kilometri. Oamenii…

- Tragedie in localitatea Pelișor, dupa ce un barbat a cazut intr-o fantana. Pompierii au scos victima din fantana, insa aceasta a decedat. Tragedia a avut loc azi (17 martie) dupa-amiaza in jurul orei 15.45. In cauza polițiștii au deschis dosar penal pentru a se stabili imprejurarile in care barbatul…

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 61 de ani. Acesta a cazut in gol de la etajul 10 al unui bloc aflat in construcții de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei.

- Un barbat in varsta de 52 de ani a decedat, luni, in fosta tabara pentru elevi din orasul Gura Humorului, dupa ce bucati dintr-o casuta de vacanta dezafectata s-au prabusit peste el, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit pompierii…