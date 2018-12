Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de jazz sud-african Musa Manzini si-a cantat muzica la chitara in timpul operatiei sale pe creier. Decizia de a a-l provoca in acest fel ... The post Un artist cunoscut a cantat la chitara in timp ce a fost operat pe creier. Totul a fost filmat – VIDEO appeared first on Renasterea banateana…

- Un artist din Africa de Sun, pe nume Musa Manzini, este a oferit un adevarat spectacol intr-o sala de operații, in timp ce era operat pe creier, pentru tumoare. O inregistrare video cu artistul, profesor universitar, il arata cantand la chitara, el fiind supus unei operații chirurgicale complicate,…

- Vineri, 14 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in timpul unor verificari, au retinut un barbat, in varsta de 28 ani, din Bucuresti, dupa ce acesta a fost depistat cu 10 kg tutun maruntit asupra sa, in scopul comercializarii catre diferite persoane…

- Marcuș Marcela, femeia din Aiud care a injunghiat un barbat la o petrecere ”imbibata cu alcool” și care este rejudecata pentru tentativa de omor calificat, a scapat de arest preventiv. Magistrații Tribunalului Alba i-au inlocuit arestul preventiv cu arest la domiciliu. Femeia se afla in penitenciarul…

- O eleva a fost batuta cu salbaticie de o colega, in timp ce alți școlari asistau fara sa intervina. Ba mai mult, unii dintre ei au și filmat scena revoltatoare. Inițial, in clipul video, pot fi vazute doua eleve tragandu-se de par, in spatele liceului Sandwell, din West Bromwich, in Marea Britanie.…

- Un batran in varsta de 95 de ani, despre care se presupunea ca este mort, s-a trezit la viața in timpul pregatirilor pentru inmormantarea sa. Intamplarea s-a petrecut in India, scrie digi24.ro.

- Un barbat in varsta de 44 de ani si-a pierdut viata astazi intr-un accident de munca, electrocutandu-se in timp ce lucra la un pod. Tragicul incident a avut loc in Constanta, in localitatea Chirnogeni.

- Decizie șocanta a Curții de Apel din Craiova care a stabilit ca agresorul unui polițist nu ii datoreaza omului legii nici macar daune morale, asta deși l-a desfigurat in timpul unei intervenții.Incidentul s-a petrecut in septembrie anul trecut, atunci cand agresorul, un barbat in varsta…