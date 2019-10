Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri, de tip Boeing 737, care efectua cursa Paris (Franța) - Marakesh (Maroc), a aterizat de urgența pe aeroportul de pe care a decolat, vineri, dupa ce o persoana a incercat sa deschida o usa a aeronavei in timpul zborului.

- O femeie din Filipine a socat pasagerii din aivionul in care se afla, aceasta fiind imbracata cu cinci tricouri, trei perechi de pantaloni si trei geci. Toate astea pentru a scapa de taxa pe bagaj.

- Toti cei 165 de pasageri ai zborului au evacuat aeronava de tip Airbus A320 fara probleme. „Cabia a inceput sa miroasa a fum, apoi l-am vazut. Echipajul parea ingrijorat, iar capitanul a venit in ele din urma si a anuntat ca va efectua o aterizare de urgenta", a spus un pasager al zborului pentru ziarul…

- Momentul cu femeia care se urca in avion alaturi de ponei a starnit amuzamentul calatorilor care s-au grabit sa-l imortalizeze intr-o fotografie, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Tarom aniverseaza 65 de ani cu promotii la bilete de la 65 euro dus-intors In trecut, au existat pasageri…

- Un avion care a decolat de pe Aeroportul International Abbotsford si trebuia sa ajunga la Edmonton a fost nevoit sa revina la sol dupa ce mai multe pasari au lovit motorul drept, iar acesta a inceput sa scoata flacari.

- Juan de Dios Velazquez (77 de ani) și soția sa Estela Nicolasa (65 de ani) s-au mutat cu numai șase luni in urma in El Paso din Ciudad Juarez, oraș mexican din apropierea graniței cu Statele Unite.

- Un barbat in varsta de 72 de ani, din orasul Harlau, județul Iași, a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, dupa ce acestuia i s-a facut rau in aeronava care venea la Iasi dinspre Antalya. "Pasagerul a acuzat in timpul zborului dureri in piept. A fost preluat de medicul aeroportului, s-a…

