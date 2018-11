Un bărbat bănuit de comiterea unei crime a fost arestat în Franţa Rafid A., in varsta de 38 de ani, considerat principalul suspect in aceasta crima, a fost arestat vineri dupa-amiaza de catre politisti greci pe aeroportul din Atena, in baza unui mandat international de arestare, conform RTL/M6. Barbatul este suspectat ca si-ar fi ucis sotia, Razia, cetatean afgan, 34 de ani, mama a trei copii. Aproximativ 400 de persoane au adus un omagiu sotiei ucise, Razia, in varsta de 34 de ani. Cuplul locuia de numai un an intr-un apartament din Besancon. Razia a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit, sotul ei injunghiind-o cu mai multe lovituri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al unei crime comise marti la Besancon, estul Frantei, a fost arestat vineri pe aeroportul din Atena, a declarat o sursa a politiei, confirmand informatii difuzate de site-ul RTL/ M6, relateaza AFP citata de Agerpres.

- Astazi, la Curtea de Apel Pitesti, un complet de trei magistrati urmeaza sa dea, in sfarsit, o solutie in dosarul triplei crime petrecute in 2016 la Stoenesti, acolo unde o tanara de 17 ani, Laurentia Durleci, tatal ei, Filip Tinca (37 ani) si bunicul fetei, Paul Durleci (57 de ani), au fost injunghiati…

- Barbatul in varsta de 52 de ani, din localitatea Dracsani, si-a omorat mama cu aproape 30 de lovituri de cutit. Descoperirea macabra a fost facuta de un tanar, care se plimba cu masina pe strada principala din sat. La un moment dat acesta l-a intalnit pe barbat, care era plin de sange si imbracat…

- Informații cutremuratoare au fost facute publice in urma incidentului sangeros din Braila, unde doi baschetbaliști au fost injunghiați! Darrell Bowie a fost injunghiat de interlopul brailean Daniel Husein, zis Dasaev, de peste 20 de ori. Declarația a fost facuta publica de antrenorul echipei ACS Cuza…

- Banuit de comiterea unor infractiuni de furt si furt calificat, retinut de politistii constanteniPolitistii din cadrul Sectiei 5 au identificat un tanar, in varsta de 27 de ani, din Constanta, banuit de comiterea unor infractiuni de furt si furt calificat.Astfel, in perioada 18 mai 22 august a.c., tanarul…

- Un imigrant ilegal in SUA, care iși ducea soția insarcinata la spital pentru ca aceasta sa faca o cezariana programata, a fost oprit de polițiști și arestat. Femeia a fost nevoita sa conduca mașina singura pana la spital, pentru a naște. Cuplul a fost oprit intr-o benzinarie din San Bernardino, in…

- Un tanar afgan solicitant de azil in Franta, aflat in stare de ebrietate, a atacat cu un cutit si a ranit luni seara patru persoane, dintre care una grav, in centrul orasului Perigueux (sud-vest), informeaza marti AFP, citand o sursa apropiata anchetei, potrivit Agerpres. Tanarul in varsta de…