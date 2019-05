Tariceanu, o noua referire la posibila candidatura la prezidentiale

Desi s-a tot lasat sa se inteleaga, mai ales in ultima vreme, ca liderul ALDE ar urma sa intre in cursa electorala pentru prima functie in stat, Calin Popescu Tariceanu inca evita sa spuna, cu subiect si predicat, daca va candida sau nu la prezidentialele din aceasta… [citeste mai departe]