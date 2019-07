Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani a murit sambata la spital, dupa ce ajunsese in coma in urma unei interventii a jandarmilor din Vatra Dornei, potrivit Antena 3, barbatul fiind acuzat de pedofilie.O femeie s-a plans jandarmilor ca barbatul ar fi incercat sa agreseze o copila la un spectacol folcloric…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, tatal unui bebeluș de cateva luni, a murit dupa ce a fost calcat de o mașina, pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca. Momentul tragediei a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.

- Un TIR a strivit o masina intr-un gard, apoi a intrat intr-o casa, intr-un accident teribil ce a avut loc, luni dimineața, in localitatea Racaciuni din județul Bacau. Un om a murit și alte doua persoane au fost ranite.

- Panos Zarlas, caștigatorul emisiunii „Puterea Dragostei” din Grecia de anul trecut, a murit fix de ziua lui, la varsta de 28 de ani. Barbatul și-a gasit sfarșitul intr-un accident de motocicleta, iar medicii nu au putut face decat sa constate decesul, dupa ce la locul unde s-a produs accidentul au ajuns…

- Un medic a facut o operație pe cord deschis la marginea unei strazi cu trafic intens din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, pentru a salva viața unui motociclist, in urma unui accident cumplit.

- Un arbitru bolivian in varsta de 32 de ani, Victor Hugo Hurtado, a murit in acest weekend, dupa ce a suferit un infarct in timpul unui meci si un al doilea la spitalul la care a fost transportat.

- Imagini sfașietoare au fost surprinse intr-o gradina zoologica din nord-estul Chinei, unde o maimuța a fost surprinsa in timp ce plange ținandu-și in brațe puiul care a murit la doar cateva zile dupa ce a venit pe lume.

- Au aparut imagini video din interiorul avionului de pasageri al companiei Aeroflot ce a izbucnit in flacari. Filmarea a fost facuta de unul dintre pasageri, in timpul aterizarii de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova.