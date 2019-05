Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, cofondatorul WikiLeaks, a declarat joi in fata unui tribunal din Londra ca nu doreste sa fi extradat in Statele Unite ale Americii, unde il asteapta un proces pentru 'atac cibernetic' in legatura cu publicarea in 2010 a sute de mii de documente confidentiale, intre care rapoarte…

- Un tribunal britanic l-a condamnat, miercuri, pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani, scrie New York Times.

- Arestarea lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, extras din Ambasada Ecuadorului din Londra, unde avea refugiu de 7 ani, la cererea autoritatilor de la Quito, a marcat finalul carierei controversatului jurnalist care a revolutionat presa de investigatie, finantarea prin Bitcoin.

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- Misterul pisicii lui Julian Assange a fost deslusit de Wikileaks. Dupa cateva zile de la arestarea stapanului, in care sute de mii de Internauti s-au aratat ingrijorati de soarta felinei, o postare pe Twitter a lamurit situatia. Despre pisica fondatorului Wikileaks nu se mai stia nimic din septembrie…

- In timp ce Julian Assange era scos cu forta de politisti din Ambasada Ecuadorului la Londra, fondatorul Wikileaks tinea in mana o carte despre coruptia si abuzul de putere din cadrul sistemului politic american, relateaza The Guardian, citat de Mediafax. ...

- Julian Assange a fost arestat la Londra, dupa ce Ecuadorul a retras azilul pentru fondatorul WikiLeaks. Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflata in centrul Londrei, in baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru ca nu s-a prezentat la tribunal. El a fost transportat la o…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno avertizeaza ca Julian Assange si-a ”reiterat incalcarile” acordului cu privire la conditiile azilului sau in Ambasada ecuadoriana la Londra, in care fondatorul WikiLeaks este refugiat de sase ani, relateaza AFP potrivit news.ro.”Domnul Assange si-a reiterat…