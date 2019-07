Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, un barbat care crease probleme in parcul central din municipiul Vatra Dornei a fost imobilizat de doi jandarmi și pus la pamant, iar o colega de-a lor, tot jandarm, i-a pulverizat in nas de la cațiva centimetri spray iritant lacrimogen. In urma acestei intervenții destul de brutale, ...

- Un microbuz de marfa a iesit in afara partii carosabile si a intrat intr o casa, in localitatea Podu Cosnei, comuna Cosna, judetul Suceava. In autoturism se aflau un barbat si o femeie. Din nefericire, barbatul a ramas incarcerat, cu leziuni incompatibile cu viata, precizeaza ISU Suceava.Femeia, in…

- Doi copii au ajuns joi la spital dupa ce au fost acrosati de masini in timp ce traversau strada.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, un barbat de 31 de ani din municipiul Iasi circula cu autoturismul pe str. Mihai Eminescu din municipiul Vatra Dornei. La o trecere de pietoni, din cauza ...

- Un barbat fara permis de conducere a ajuns marti la spital in stare grava dupa ce s-a rasturnat cu mopedul. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, in jurul orei 18.38, in timp ce conducea mopedul pe un drum comunal neclasificat din comuna Dumbraveni, un barbat de 31 de ani din comuna ...