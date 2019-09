Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Bistrita-Nasaud, o femeie din Rebrisoara a alertat politistii, in noaptea de sambata spre duminica, spunand ca sotul ei, un barbat de 46 de ani, a plecat de acasa cu masina, amenintand ca se sinucide. Femeia a spus ca sotul ei are unele probleme de sanatate. Au fost efectuate filtre pentru…

- Un barbat din localitatea bistrițeana Rebrișoara a plecat de acasa, in noaptea de sambata spre duminica, spunand ca se sinucide. Politia l-a gasit pe o pasune, blocat in masina, in care avea doua butelii de gaz. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00:10, o femeie din Rebrișoara a alertat…

- Doi polonezi care circulau cu o motocicleta au fost raniți in zona unui depozit din cartierul bistrițean Viișoara, de un barbat care ieșea cu mașina din curtea imobilului fara sa se asigure. Șoferul, pe langa faptul ca a fost neatent, se afla și sub influența alcoolului. Din primele verificari efectuate…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 19:05, in localitatea Cristeștii Ciceului, la 20 de kilometri de Dej. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar o persoana este inconștienta, in stop cardio-respirator. In urma apelului la 112, la fața locului intervin…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 21 la Barcanesti, in urma caruia un pieton a fost lovit de masina. La sosirea medicilor, victima se afla in coma profunda, avand traumatism cranio-cerebral grav, fracturi ale mainilor si picioarelor. Echipjaul de prim ajutor sosit la fata…

- Polițiștii aradeni cerceteaza un barbat de 49 de ani, din localitatea Frumuseni, care, in cursul lunii august, prin intermediul unei rețele de socializare... The post Tinere hartuite de un barbat: le urmarea cu masina si le tracasa pe Facebook, de pe mai multe conturi appeared first on Renasterea banateana…

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de politisti, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in parcul din Faget, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Suspectul a fugit cu o bicicleta, apoi a amenintat proprietarul unei masini si a fugit cu autoturismul. Potrivit…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni, pe DN 17 C la ieșirea din carierul nasaudean Liviu Rebreanu. Evenimentul rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a petrecut pe fondul neatenției unuia dintre șoferi. O femeie in varsta de 70 de ani, care se afla la…