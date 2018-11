Stiri pe aceeasi tema

- In testament, sau atunci cand simt ca sfarșitul este aproape, mulți oameni lasa rudelor un set de instrucțiuni legate de felul in care doresc sa fie inmormantați. Un barbat din Uganda i-a cerut soției sa ii puna in sicriu echivalentul a 51.480 de mii de euro. Motivul?

- Inainte sa moara, Charles Obong, din Uganda, i-a lasat instrucțiuni exacte soției sale cu privire la cum vrea sa fie inmormantat. Barbatul de 52 de ani i-a cerut femeii sa puna in sicriu suma de 6 milioane de șilingi Kenyeni, adica 51.480 de mii de euro, pentru „a-l mitui pe Dumnezeu”, potrivit pulselive.co.ke.…

- Un barbat de 67 de ani a facut stop cardiac la bordul unui avion care a aterizat la Aeroportul Internațional Iași. Din nefericire, la scurt timp dupa ce aeronava a fost adusa la sol de piloți, el a decedat. Scenele i-au marcat pe viața pe martori. Avionul se intorcea in Romania din Olanda. Citește și:…

- Vin zilele de 6 - 7 octombrie. DA, e un moment pe care istoria il va consemna in filele ei cele multe. E Anul Centenar și suntem chemați sa scriem Istorie, aparand familia, instituția sacra milenara, celula societații.Am mare incredere in voi, oameni ai lui Dumnezeu! Am mare incredere ca vom ieși ...

- Capii Bisericii Ortodoxe le cere românilor sa participe la referendumul din 6 - 7 octombrie si sa spuna ”Da”. Într-un comunicat transmis dupa Adunarea Nationala Bisericeasca a BOR, de sâmbata, Patriarhul Daniel îi îndeamna…

- Un barbat statea liniștit pe o barca și pescuia atunci cand a simțit ca a prins un pește. Doar ca, in sucrt timp, lucrurile au luat-o complet razna și omul a devenit martorul unui situații extrem de bizare!

- Un barbat inarmat a ucis cinci persoane, printre care si sotia sa, la Bakersfield, California, dupa care s a sinucis, transmite AFP.Avem sase persoane decedate. Una este suspectul si cinci alte victime, a declarat un politist din comitatul Kern, Mark King.El a evocat un posibil caz de violenta in familie,…

- Proiectul privind redefinirea familiei tradiționale, la vot final in Senat. Propunerea legislativa care vizeaza revizuirea Constitutiei, astfel incat definiția familiei tradiționale sa se bazeze pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a aparut pe ordinea de zi de marti a plenului Senatului,…