- Caz cutremurator in Germania! Un roman a dormit timp de trei saptamani in padurea de langa Offenbach la temperaturi ce se apropiau de valori negative pe timpul nopții. El a fost supus acestui abuz de angajatorul sau, dar și de un alt roman care l-a adus in Germania. Cei doi l-au dat pur și simplu […]…

- Un barbat din Germania a gasit trei lingouri de aur intr-un dulap de bucatarie, cumparat la mana a doua. Deși valorau proape 100.000 de dolari, barbatul le-a predat autoritatilor. Neamțul a...

- O copila de doar noua ani din Cașmirul indian a fost violata de fratele sau vitreg și prietenii acestuia la insistențele mamei ei vitrege. Ulteior, ochii fetei au fost scoși, iar corpul a fost ars cu...

- Un luptator ISIS este in libertate in Germania, unde a sosit ca refugiat. O tanara din Irak, rapita si violata de ISIS, si-a intalnit agresorul in Germania. Desi femeia a alertat autoritatile, nu s-a intamplat nimic, asa ca a ales sa se intoarca in Irak.

- Un barbat a chemat poliția, susținand ca este urmarit pe strada de o mica rozatoare. Autoritațile au raspuns la apel și au gasit o mica veverița fugind dupa un barbat neidentificat. Curand, dupa ce...

- Un cadavru fara maini și cap a fost gasit intr-un canal de irigații, in Argeș. Descoperirea fost facuta in apropierea comunei Calinești de catre un localnic, care a sunat la 112. Cadavrul fara maini și cap al unui barbat a fost gasit plutind in apa , in comuna Calinești, intr-un canal de irigații. Un…

- Autoritatile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula în sudul tarii dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri Dpa. Trenul, care circula de la Wuerzburg la Frankfurt,…