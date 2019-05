Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani din judetul Iasi va fi judecat pentru omor dupa ce a ucis in bataie un consatean de 57 de ani. Pustiul a fost filmat de o camera de supraveghere in timp ce a agresat victima, el fiind ajutat de un alt copil, de 13 ani, care nu raspunde penal.

- Sotia barbatului a incercat sa sara in ajutorul acestuia, dar ea a fost, la randul ei, grav ranita. Chemate de urgenta la fata locului, fortele de ordine si cadrele medicale i-au gasit pe ambii fara cunopstinta, din cauza impunsaturilor cu coarnele. "Barbatul era decedat deja, iar femeia a fost transportata…

- Un muncitor de 41 de ani a scapat cu viata dupa ce un palet de doua tone a cazut peste el. Barbatul descarca paletii dintr-un TIR si a fost lovit de unul de patru metri. Umarul i-a fost fracturat. Muncitorul este angajat la o firma in Bacau care presteaza servicii pentru Anglia. El este internat la…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, miercuri, contestatia depusa de Laura Codruta Kovesi si a hotarat ridicarea masurii controlului judiciar dispus de Sectia de ancheta a magistratilor. Decizia judecatorilor este definitiva. Anuntul a fost facut de fostul procuror-sef DNA: “Am contestat faptul…

- Un grup de persoane care transportau mai multe colete voluminoase ce contineau tutun de contrabanda a reusit sa scape de politistii de frontiera. Oamenii legii au tras trei focuri de arma in incercarea de a-i prinde, insa acestia au trecut inot in Ucraina, abandonand coletele pe teritoriul Romaniei.

- Agentia de rating Standard&Poor’s a renuntat sa inrautateasca perspectiva de rating a Romaniei, dar precizand ca spera ca astfel Guvernul va revizui elemente cheie ale Ordonantei 114, cunoscuta drept „ordonanta lacomiei”.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau a dispus, anul trecut, trimiterea in judecata a inculpatului R.G.V. pentru infractiunea de inselaciune in forma coautoratului (3 acte materiale). „In actul de sesizare s-a retinut, in fapt ca, in baza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.