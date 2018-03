Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca, la sfarsitul acestui an, vor fi incheiate studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale care se vor construi la Iasi, Cluj si Craiova. Fiecare dintre aceste unitati medicale va avea intre 800 si 900 de paturi.

- Scena a fost filmata de un amator in timpul furtunii de zapada care a afectat Europa, inclusiv capitala Irlandei. In imagini se vede cum imobilul pur si simplu cade la pamant ca un castel de carti de joc.

- O fetița de 12 ani a murit dupa ce a cazut de la etaj in Deva. Copila s-a prabușit, duminica, de la etajul opt al unui bloc și s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Oamenii au sunat la 112, dupa ce fetița a cazut de la etajul opt al unui bloc din Deva. Copila a intrat in stop-cardiorespirator,…

- Doi soti din judetul Bacau au murit, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata de pe raza localitatii Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu. Conform Biroului de Presa al IPJ Iasi, evenimentul s-a petrecut in jurul orelor 10.00. Doua persoane, sot…

- Presedintele filialei judetene Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, si-a manifestat, vineri, intr-o conferinta de presa, dezacordul fata de modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat raportul privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie…

- Spre deosebire de alte cazuri, CNSCBT subliniaza ca ieseanca nu era cunoscuta cu probleme medicale. In schimb, femeia nu era vaccinata antigripal. „Pacienta din judetul Iasi a fost confirmata cu virus gripal de tip B, fara conditii medicale preexistente cunoscute si nevaccinata antigripal", au informat…

- Zeci de persoane din aproape jumatate de țara implicate in afaceri ilegale cu fier vechi s-au trezit azi dimineața cu procurorii și polițiștii la ușa. Cei vizați de o ancheta declanșata in urma cu cateva luni sunt suspectați ca fac parte dintr-o grupare uriașa, extrem de bine organizata, care, prin…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse…

- Un bloc construit in zona Bucium de patronii restaurantului Casa Boiereasca pluteste de doi ani pe fecale @ Asta in conditiile in care locatarii au platit si cate 50.000 euro pentru un apartament cu doua camere @ Reteaua de canalizare la care este “racordat” blocul nu functioneaza, iar de cand s-au…

- „Targul de Martisor" se deschide sambata, de Dragobete, in Piata Unirii. Evenimentul se va desfasura in perioada 24 februarie - 4 martie 2018, in Piata Unirii din Iasi, iar deschiderea oficiala va avea loc luni, 26 februarie 2018, ora 13.00. Aproximativ 30 de mesteri populari, atat din Moldova, cat…

- Politistii vasluieni, ajutati de colegii din Iasi, au reusit sa adune, in spatele gratiilor, gasca de hoti care a reusit poate una dintre cele mai mari spargeri din judetul Iasi. Si asta dupa ce oamenii legii au retinut cativa indivizi care au pacalit si au furat, din casa unui barbat din Vetrisoaia,…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, marti, ca Dan Ciprian Sfichi, politistul sucevean in varsta de 35 de ani ranit cu o sabie in timpul unor perchezitii la Radauti, a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Militar din Bucuresti.

- Daca pana acuma nu a existat sedinta in care premarele mai sa se ia la tranta cu liberalii, din te miri ce, iaca mare minune, ieri: totul a decurs asa de linistit, iar Mihaita intreba mereu ce amendamente mai au contilierii de la PNL, daca mai doresc ceva in plus etc., incat ne-am intrebat la un moment…

- Barbatul s-a prezentat luni la sediul central al Loteriei pentru a-si revendica premiul in valoare de 9.325.973,81 lei. El joaca de multi ani la Loto 6/49, insa ocazional. A declarat ca din luna decembrie a inceput sa joace frecvent, sperand ca va castiga in curand. Pe biletul norocos…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 9 ani. “Din pacate, fetita a decedat. (…) Durata ei de viata fusese estimata de specialisti undeva intre doua si sase luni. Fetita a fost diagnosticata cu cancer la varsta de doi ani.…

- Scandalurile se tin lant de organizatia judeteana a PSD Iasi. Dupa ce procurorii au deschis dosar penal pentru efectuarea de lucrari de constructie la sediu fara autorizatie, ieri a iesit la iveala faptul ca organizatia a fost amendata drastic de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit…

- Beatrice Rancea s-a intors de curand la „carma” Operei din Iasi, unde este extrem de fericita. Artista spune ca ii este greu sa fie departe de casa si ca viziteaza Capitala foarte rar, dar ca merita acest efort pentru ca face ceea ce o pasioneaza cel mai mult. De asemenea, sotul ei, Doru Rancea, o sustine…

- Sistemul public de sanatate permite repetarea scandalului Hexipharma (2) În ciuda cazului Hexipharma, de acum doi ani, autoritațile nu par a fi învațat unde sunt lacunele sistemului și ce masuri ar trebui sa ia pentru a evita un nou scandal. Saptamâna trecuta Radio România…

- Polițiști locali din județele Bacau, Suceava, Braila, Tulcea, Galați, Neamț, Iași și Vrancea, dar și din București vin sambata, 17 februarie, la Slanic Moldova pentru a fi alaturi de colegii lor de aici la o manifestare de protest organizata cu sprijinul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor…

- Accident spectaculos s-a produs in Iasi. Un barbat a fost la un pas de moarte dupa ce un sofer beat a pierdut controlul masinii pe care o conducea. Omul a reusit sa se salveze intr-o fractiune de secunda inainte de impact.

- Trei indivizi au reusit sa comita, probabil, unul dintre cele mai mari furturi inregistrate in Iasi • In cateva minute, au plecat dintr-o casa cu aproximativ 44.000 de euro si peste un miliard de lei vechi • Hotii au apelat la o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficienta si au reusit sa [...]

- Deși pare imposibil, un copil a venit pe lume ce mama a murit, in urma unui stop cardiac. La 41 de ani, Emma Olubayo, o asistenta medicala, a ramas insarcinata, iar bucuria a fost una imensa, mai ales ca femeia și-a dorit cu ardoare un copil.

- Oficialii Companiei de Transport in Comun (CTP) Iasi au transmis un comunicat de presa in care explica in ce mod a ajutat soferul autobuzului la prinderea agresorului. Barbatul de 46 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a anjunghiat un minor.

- Ion Lazarenco-Tiron, unul dintre cei mai ”tari” moldoveni din toate timpurile, a scris istorie. Acesta a inscris in palmaresul sau cea de-a șaptea strintoare din lume. Acesta a traversat și Strimtoarea Cook, care desparte insula de nord de cea de sud a Noii Zeelande. Astfel acesta este unul dintr-un…

- "Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate 260 de autoturisme, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru…

- Un fost preot din comuna Costuleni, judetul Iasi, a fost urmarit de politistii din Iasi si Vaslui dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui agent de politie. Barbatul era baut si le-a spus agentilor ca masina a condus-o Dumnezeu.

- Un hot din Iasi nu a apucat sa se bucure de "prada" sa. El actionase miercuri dimineata intr-un tramvai si a reusit sa sustraga un telefon mobil de la unul dintre calatori. Insa Politia a fost anuntata imediat dupa incident, iar faptasul a fost prins in cateva minute. Suspectul de comiterea furtului…

- Un Renault care figura in bazele de date ca fiind furat a fost stopat la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași. La volanul masinii era un cetatean cu dubla cetatenie: romana și R. Moldova.

- Vineri seara, aeronava Blue Air care a decolat de la Dublin nu a reușit sa aterizeze pe Aeroportul Bacau și a fost deviata la Iași, din cauza ceții. Conform programului, pe aeroportul Bacau ar fi trebuit sa aterizeze cursa de Dublin, in jurul orei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Panou la Cluj impotriva vaccinarii. Arafat: "un atentat la sanatatea publica" Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a criticat campaniile impotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari. Invitat la Realitatea TV,…

- Doua tinere din Vaslui au intrat in finala concursului "Excelenta Academica in Strainatate 2018", organizat de Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS). Este vorba despre Andreea Serban, doctorand la Facultatea de Drept a Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, si Florentina Sava, absolventa a unui…

- Preluarea de catre Primarie a unor bunuri imobile de la Fortus a fost una dintre principalele teme de dezbatere din sedinta plenului Consiliului Local (CL) de ieri. Consilierii locali au votat in unanimitate includerea terenului de 23,5 ha si a sapte active in patrimoniul public al municipiului Iasi.…

- Medicii spun ca problema majora este ca au fost depasite cele 72 de ore in care persoanele trebuiau sa se prezinte la spital pentru administrarea serului si a vaccinului. Este posibil sa mai ajunga si alte persoane la spital din aceeasi cauza. (M.O.)

- Nascut la 18 martie 1944, in Zamostea, judetul Suceava, Gheorghe Alupoaie a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iasi, specializarea Grafica si Sculptura, si si-a inceput cariera la Barlad, la Liceul sMihai Eminescu’, unde a profesat timp de noua ani. Acolo a realizat prima lucrare de sculptura:…

- La doua zile de la descoperirea socanta din Iasi, oficialii Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi au transmis un mesaj despre colegul si prietenul Bogdan Maleon. Barbatul a fost gasit mort alaturi de sotia lui, Anda Maleon.

- Cristian Nechifor si Mihai Gabriel Doban, la data faptelor ofiteri de politie judiciara cu atributii de control in cadrul Serviciului Politiei Rutiere al IPJ Iasi, au fost trimisi in judecata de...

- Ajuns la conducerea BCU Iasi dupa ce postul de director a fost eliberat de prof.dr. Gheorghe Teodorescu, in urma problemelor din justitie ale acestuia, prof.dr. Bogdan-Petru Maleon a pornit un proces de revitalizare a institutiei culturale iesene. Una dintre cele mai vizibile masuri de la inceput de…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, în vârsta de 42 de ani, si sotia sa, în vârsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, în casa, luni seara.

- Politistii au dat peste 120 de amenzi taximtristilor din aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, in doar doua ore. De asemenea, un permis a fost retinut si 11 certificate de inmatriculare au fost retrase.Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR),…

- Atasat se afla comunicatul Ministerului Transporturilor, desprins din discutiile purtate cu parlamentarii ieseni, comunicat care precizeaza clar demersurile ce vor fi facute in acest sens. Astfel, Autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni va avea un buget precizat, se vor actualiza studiile de fezabilitate…

- Primaria a semnat contractul de dare in plata pentru o suprafata totala de 23,5 ha si a devenit proprietara pe sapte obiective ale fostului combinat Fortus. Suprafata constructiilor este de 10.000 mp. "Vom dezvolta o zona industriala", spune primarul Mihai Chirica. Demersurile pentru obtinerea terenurilor…

- O petrecere de pomina a unor studenți membri ai unei frații din Bethesda, statul american Maryland, i-a facut pe polițiștii care au venit in casa unde avea loc petrecerea, sa fie in imposibilitatea de a le masura alcoolemia. Studenții cu pricina au baut atat de mult la petrecerea frației incat alcooltestul…

- Ca in fiecare an, perioada Sfintelor Sarbatori este un bun prilej pentru a ne bucura de vacanta si de intalnirile cu cei dragi. Din acest punct de vedere, drumarii DRDP Iasi ii asigura pe toti cei care vor pleca in calatorii ca vor fi la datorie pentru asigurarea celor mai bune conditii de circulatie…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, in fata Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, a anuntat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Protestul este programat de la ora 9.30. De asemenea, sunt programate proteste, in intervalul…

- Tolba cu daruri ale copiilor din Bojila si Frumusica este aproape gata, iar maine, pe data de 20 decembrie, vom porni cu ghetutele de piele, caciulitele, fularele si manusile, dar si cele doua televizoare noi achizitionate pentru cele doua scoli, doua laptopuri, dar si doua imprimante, topuri de hartie…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Suceava a dispus acordarea unui salariu de excelența pentru Ciprian Sfichi, polițistul lovit cu sabia in cap de un interlop. Starea de sanatate a barbatului grav ranit in misiune se imbunatațește. Polițistul Dan Ciprian Sfichi din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un baiat in varsta de 14 ani din localitatea ieseana Bojila a ajuns miercuri la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi cu o rana provocata la cap, in timpul unui joc cu bricege, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Conform martorilor, cativa copii…

- Un barbat din judetul Iasi a fost retinut pentru 24 de ore si risca sa fie arestat preventiv dupa ce a condus in stare de ebrietate o masina pe care a furat-o de la spalatoria auto unde lucreaza. Alcoolemia in sange a individului era de aproximativ 5 la mie in sange.