'Vizitatorul care a escaladat Turnul Eiffel in debutul dupa-amiezii a fost preluat de echipele de interventie', au anuntat cu putin timp inainte de ora locala 22:00 (20:00 GMT) reprezentantii companiei ce administreaza monumentul, precizand ca edificiul va fi redeschis pentru public marti la ora locala 09:30. 'La 21:30, membrii brigazii de pompieri din Paris au reusit sa il convinga pe individ', a precizat aceeasi companie intr-un comunicat.

Barbatul, imbracat in negru, a ramas suspendat in rapel, tinandu-se de barele turnului la cativa metri sub nivelul celui de-al treilea etaj - care…