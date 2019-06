Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a fost dat afara de la locul de munca pe care il avea la o reprezentanța auto din nordul Californiei a omorat doi angajați, dupa care s-a sinucis. Incidentul a avut loc marți. Poliția a fost chemata de urgența la sediul unei reprezentanței auto, unde a fost gasit un barbat mort. In urma…

- Polițiștii din Brașov au deschis, marți, o ancheta privind nerespectarea condițiilor de securitate in munca, dupa ce un muncitor a cazut de la o inalțime de aproximativ cinci metri, pe șantierul unui mall. Barbatul, care a suferit mai multe traumatisme, a fost transportat la spital, informeaza MEDIAFAX.Un…

- Un barbat de 40 de ani a fost gasit mort intr-un salon al Spitalului TBC din Braila, primele indicii fiind ca acesta s-a sinucis. El a fost gasit intr-o balta de sange, iar cadrele medicale au incercat sa-l salveze, dar fara succes. Poliția a inceput o ancheta.Incidentul s-a produs luni dupa-amiaza,…

- Un italian de 76 de ani a murit la spital dupa ce a fost batut cu salbaticie și lasat inconștient intr-un șanț in comuna Ungureni din județul Botoșani. Barbatul a fost snopit in bataie de un tanar de 21 de ani, scos din minți pentru ca nu a fost platit pentru munca prestata in gospodaria strainului.…

- Incidentul s-a petrecut in satul Fantani din comuna Nicoresti, din judetul Galati. Agresorul este anchetat penal, iar copiii au fost preluati de Protectia Copilului. Barbatul a explicat ca a recurs la gestul oribil pentru a se razbuna pe sotia care l-a parasit.

- Un barbat din Carligele, județul Vrancea, caruia i-a fost amputat un picior in urma unui accident de munca, a fost batut și talharit in propria casa de un var de-al mamei sale. Incidentul a avut loc pe 29 ianuarie, cand agresorul, domiciliat in Slobozia Cioraști, s-a dus acasa la victima sa, la ora…

