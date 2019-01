Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar un altul a ajuns în stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în timp ce lucrau în subsolul unei vile din Ovidiu. Din primele informații, se pare ca cei doi pregateau materiale de construcție în subsolul cladirii, unde utilizau…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina pentru a acorda primul ajutor unui copil in varsta de un an, din localitatea Adamclisi, care a cazut intr-o galeata cu apa. In zona s-au deplasat un echipaj al Serviciului Judetean…

- Potrivit reprezentantilor reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, joi, la un accident rutier care a avut loc intre localitatile Tortomanu si Silistea. Acolo s-au deplasat trei ambulante ale Serviciului Judetean si un echipaj SMURD, dar…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, luni dimineata, la un incendiu izbucnit intr-un camin de nefamilisti din localitatea Murfatlar, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, scrie News.ro. La fata locului s-au deplasat 13 pompieri cu doua autospeciale de stingere…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, barbatul care a provocat accidentul rutier de miercuri seara din Ovidiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Judecatoria Constanta, pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala…

- Un copil a fost accidentat in urma cu cateva minute pe strada Tecuci din Galati. Politistii fac cercetari la fata locului si vor deschide un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, luni dupa-amiaza, in localitatea Agigea, dupa ce o masina a luat foc, la fata locului deplasandu-se echipaj de la Detasamentul Port. De asemenea, in zona s-au deplasat si…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta dimineața in comuna aradeana Pleșcuța, un autoturism fiind lovit de tren. „La accident s-a deplasat o mașina de intervenție cu cinci subofițeri, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Sebiș și elicopterul SMURD”, a declarat maior George Pleșca, Inspectoratul…