Un bărbat a murit la cinematograf, din cauza unui scaun cu dispozitiv electronic Cand se afla in sala de cinematograf, unde filmul care rula urma sa se incheie curand, barbatul a constatat ca nu mai avea telefonul mobil la el. Aparatul cazuse intre scaunele de cinematograf, iar el a incercat sa il recupereze. Din nefericire insa, scaunele care sunt dotate cu dispozitive electronice speciale pentru confort au prins capul barbatului ca intr-o menghina, atunci cand acesta s-a aplecat sa isi salveze telefonul mobil. Barbatul s-a speriat si a inceput sa tipe dupa ce capul ramasese intepenit intre dispozitivele scaunelor electronice si a suferit un infarct. Medicii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- O fata de 18 ani din Kheriakani, India, a fost grav ranita la fata dupa ce telefonul sau, un smartphone, a explodat. Transportata de urgenta la cel mai apropiat spital, tanara a murit cateva zeci de minute mai tarziu din cauza ranilor suferite. Potrivit fratelui sau, Uma și-ar fi conectat…

- Un barbat a murit dupa ce capul sau a ramas ințepenit in suportul pentru picioare al unui scaun de la cinematograful Vue din Birmingham, relateaza metro.co.uk. Angajații au incercat sa-l elibereze, dar...

- O fata de 18 ani a murit dupa ce telefonul mobil la care vorbea cu o ruda, a explodat. Incidentul s-a petrecut in propria sa locuința, din India.Uma Oram din Kheriakani, India, și-a pus telefonul mobil la incarcat in timp ce vorbea cu o ruda.

- Potrivit poliției, baiatul a pus mana pe o arma din casa, dupa ce sora lui a refuzat sa-i dea controller-ul, scrie stririleprotv.ro. Baiatul și-ar fi impușcat sora din spate direct in cap. Citeste si Surorile Bambi, mame in acelasi timp? "Sunt innebunita dupa acest gand..." Fetița a…

- Tragedie in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea. Baiatul acestuia, in varsta de 17 ani, a murit joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul a fost dus la spital, in coma profunda, in stop cardio-respirator, dar nu a mai putut fi salvat. Medicii legisti au efectuat…

- Medicii au declarat decesul barbatului impuscat in cap de un politist, joi dupa-amiaza, in Vaslui, Romania, dupa ce acesta s-a opus arestarii si a incercat sa fuga. Ancheta a fost preluata de criminalisti.

- Folosești smartphone-ul zilnic, insa cu siguranța nu știi ca faci cateva greșeli care descarca mult mai repede bateria.Daca uiți Wi-Fi-ul pornit intr-o zona in care nu exista Wi-Fi, telefonul va cauta continuu o rețea, descarcand rapid bateria.

- Ouale de ciocolata cu surprize sunt de ani de zile desertul preferat al copiilor din intreaga lume. Medicii, insa, trag un semnal de alarma si avertizeaza parintii sa nu ii lase pe cei mici nesupravegheati atunci cand se joaca cu obiecte mici

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Ultima persoana decedata din cauza gripei este o adolescenta in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata. Astfel, numarul persoanelor care si au pierdut viata in urma infectarii cu virusul gripal a ajuns la 90. Medicii de familie admit ca numarul cazurilor de gripa ar fi mult mai mare.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Sume FABULOASE, alocate de primarii pentru deszapeziri: Care au fost costurile…

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei. S-au distrat pana in momentul in care s-au luat la cearta pentru o fata pe care amandoi o placeau. La un moment dat, unul dintre dintre tineri a adormit, iar prietenul sau a luat o sabie si l-a injunghiat. Dupa atac, agresorul…

- Actrita indiana Sridevi Kapoor a murit la varsta de 54 de ani in urma unui stop cardiac, conform BBC. Actrita era considerata prima vedeta din industria de film indiana dominata de barbati.

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer.

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul barbatului de 31 de ani injunghiat chiar de catre prietenul sau. Imediat dupa incident, agresorul de 24 de ani a scos telefonul mobil și a filmat victima timp de cateva minute in timp ce statea intinsa pe podea, dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Maramures s-au confruntat, recent, cu un caz sensibil. Aceștia au precizat ca decesul unui copil de doar patru ani a fost provocat de gripa, dupa cum au indicat analizele de laborator .

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- Totul a mers bine și dupa naștere mama și copilul au fost externați din maternitate și au plecat acasa. Dupa numai doua zile cei doi au revenit la spital pentru ca baiețelul nu se simțea bine și avea febra. Timp de o saptamana copilul s-a zbatut intre viata si moarte, insa in cea de a 13-a zi de…

- Tehnologia a devenit o componenta indispensabila a vieții cotidiene, scrie digi24.ro. Statisticile arata ca, la fiecare sfert de ora, adolescentii isi verifica telefoanele mobile, indiferent daca au primit sau nu notificari. Citeste si Studiu ingrijorator. Soarecii masculi expusi unor niveluri…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Sase decese din cauza gripei Un barbat de 78 de ani, diagnosticat cu gripa, a murit, astazi, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Târgoviste. Potrivit ultimei raportari a Ministerului Sanatatii, în acest sezon, 6 pacienti au murit din cauza gripei…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Gripa a facut o victima si in Hunedoara. Un barbat de 62 de ani a murit, ceea ce inseamna ca, de la inceputul sezonului, s-au inregistrat 10 decese in Romania din cauza gripei. Barbatul avea probleme cardiace si nu era vaccinat. Desi a primit tratament nu a putut fi salvat. Nu se stie exact ce tulpina…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Unul dintre cei 11 bolnavi de cancer diagnosticati cu virusul gripal AH1N1, internati la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi, a murit luni seara, iar alti patru pacienti sunt in stare grava. Potrivit medicilor de la IRO Iasi, o pacienta care suferea de leucemie a murit luni seara, dupa ce…

- Edi, un baietel in varsta de doar patru anisori, din municipiul Motru, a murit ieri, in urma unui stop cardio-respirator suferit chiar in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din localitate. Medicii au avut banuieli ca acesta suferea de meningita. Astazi, rezultatul analizelor de laborator a confirmat…

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- Un baiat, in varsta de 12 ani, din China, a fost gasit plin de sange, dupa ce telefonul sau mobil a explodat brusc, in timp ce se afla la incarcat. Explozia a fost atat de puternica, incat copilul a ramas fara un deget și a orbit la ochiul drept, dupa ce din telefon s-au desprins bucați mici…

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- Un barbat sanatos tun a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Medicii au facut o grava eroare. Un barbat a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Rajesh a mers la un spital din Mumbai pentru a-si vizita mama. Femeia era supusa unei examinari intr-un cabinet in care se afla si un aparat RMN,…

- Dupa ce saptamana trecuta, un adolescent din Buzau a murit rapus de etnobotanice, alți trei tineri au ajuns luni seara la Spitalul Județean Buzau. Extrem de agitați și cu semne specifice consumului de etnobotanice, cei trei abia au fost calmați de catre medici. Primul care a ajuns la spitalul din Buzau…

- Un sofer român de TIR a încetat din viata în Italia, fiind gasit fara suflare de un coleg. Soferul ajunsese într-o comuna din Italia, descarcase marfa, urmând ca apoi sa se odihneasca asa cum obliga meseria pe care o practica. Dupa…

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Catalin, un tanar de 18 ani din Buzau, si-a gasit sfarsitul in urma unei supradoze de etnobotanice. Elev la Colegiul Economic din oras, tanarul a ajuns la spital dupa ce a consumat mai mult decat o doza pe care o considera normala.

- Renumitul actor rus Armen Djigarhanean a ajuns la spital din cauza unor probleme la inima. Medicii spun insa ca viața artistului este in afara oricarui pericol. Potrivit lor, Djigarhanean a lucrat prea mult in ultimele zile, iar oboseala i-a provocat dureri de inima și nevralgie.

- Un puști de 15 ani a murit, dupa ce medicii l-au diagnosticat cu o forma ușoara de gripa și l-au trimis acasa. Sean Hughes, din Dublin, fusese adus la spital saptamana trecuta, iar medicii i-au dat...

- Cetatenii din Rovinari care au de adresat o sesizare la primarie nu mai trebuie sa stea la usa primarului sau la sefii directiilor si societatilor de servicii publice. Primaria a lansat aplicatia Rovinari City Report, cu ajutorul careia rovinarenii p...

- O femeie din Nepal a murit, dupa ce a fost data afara din casa, din cauza ca era la menstruație.Administratorului guvernamental Tul Bahadur Kawcha, a precizat ca femeia de 21 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, dupa ce ar fi aprins un foc ca sa se incalzeasca. Femeile sunt in continuare…

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara, in varsta de 27 de ani, a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce…

- Medicii legisti au stabilit cauza mortii in cazul Mariei Ciorogaru, tanara din Sibiu plimbata intre spitale dupa ce a fost ignorata de medicii de la Urgente. Maria si-a pierdut viata pe 28 decembrie 2017 la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Sibiu, dupa ce i-a venit rau pe strada si a…

- Jose Valdemar Hernandez Capetillo, un arbitru mexican care oficia in ligile inferioare a decedat in chiar prima zi a anului, intr-un spital din Xalapa, un oraș situat in provincia Veracruz. Totul din cauza unui cartonaș roșu pe care l-a aratat intr-o partida pe care a condus-o la centru pe…

- Pe langa vestea buna ca Andreea, tanara aflata la un pas de moarte din cauza unei butelii defecte, vin și vești rele. tanara este conștienta, vorbește, dar inca nu a aflat ca iubitul ei a murit.

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…