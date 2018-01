Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 50 de ani, era pasager intr-un tramvai care circula pe traseul numarul 39, iar la un moment dat i s-a facut si a intrat in stop cardio-respirator. "Printr-un apel la 112, un pasager aflat in tramvai a anuntat ca unui barbat i s-a facut rau. La fata locului s-a deplasat…

- Un barbat, de 50 ani, a murit, miercuri seara, intr-un tramvai care se afla chiar intr-o statie din apropierea Spitalului de Urgenta din Galati, langa un cunoscut magazin dintr-un lant de fast-food. Potrivit reprezentantilor ISU Galati, se pare ca barbatului i s-a facut rau, vatmanul a sunat imediat…

- In aceasta seara, incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor. Astazi, la emisiunea SPECTACOLUL ARTEI ascultam impreuna un ultim episod al serialului pe care Radio Iași il dedica unicului festival național de comedie, organizat in afara…

- Barbatul in varsta de 60 de ani, calcat de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, a fost transportat cu semne vitale la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov anuntasera initial ca acesta prezinta "rani incompatibile cu viata". Un barbat in varsta…

- O persoana a murit, duminica seara in Bucuresti, dupa ce a fost prinsa sub un tramvai. Incidentul cumplit a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia cu strada Constantin Istrat. Un barbat de 45 de ani a fost scos de sub tramvai decedat.

- Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost calcat de tramvai, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Evenimentul s-a petrecut pe Soseaua Viilor din Capitala.

- Un accident grav a avut loc in Capitala, in urma cu scurt timp. Un barbat de 45 de ani a fost lovit de tramvai, in intersectia dintre Soseaua Viilor si strada Constantin Istrati, potrivit ISU Bucuresti.La fata locului s-au deplasat de urgenta detasamentul de Salvatori, dar si o autospeciala…

- Harul pictorului olandez Rembrandt a renascut pe malul Dunarii. Un artist dintr-un sat din judetul Galati este supranumit Rembrandt, dupa maestrul clar-obscurului, tocmai pentru maiestria cu care stapaneste aceasta tehnica aproape imposibila in zilele noastre. Laurentiu Popa picteaza din adolescenta…

- UPDATE! Pacientul, un barbat de 40 ani, a murit. Acesta a fost resuscitat timp de o aproximativ o ora, insa in zadar. Medicii au fost nevoiți sa declare decesul. ULTIMA ORA… O ambulanța SMURD a fost solicitata, in urma cu puțin timp, la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui dupa ce un pacient…

- La data de 8 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale si cei ai Politiei municipiului Mangalia au depistat un barbat, de 39 de ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani, 7 luni si 10 zile inchisoare pentru savarsirea…

- Un tanar de 20 de ani a fost reținut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea și prezentat magistraților de la Tribunalul Vrancea cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat de tentativa la omor și violare de domiciliu. Ieri, el a primit mandat pentru 30 de zile. …

- Crucea de gheata care va fi folosita de preotii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos din Galati in timpul slujbei de Boboteaza a fost construita in laboratorul unei firme din oras, din cauza vremii extrem...

- O doctorita a murit dupa ce a lucrat o tura de 18 ore. Femeia, in varsta de 43 de ani, a suferit un atac cerebral chiar in fața unei paciente. Zhao Bianxiang, specialist in boli respiratorii, a fost gasita fara puls, pe data de 29 decembrie. Colegii ei s-au straduit sa o salveze, insa nu au mai putut…

- Doliu in Primaria Vaslui. Fostul contabil al instituției, Constantin Guralivu, a incetat din viața, zilele trecute, la varsta de 58 ani. „S-a stins, subit, un om de mare calitate sufleteasca, un om de o puritate fantastica, care a stiut sa raspunda, la nedreptatile si uraciunile care i s-au facut in…

- O noua veste devastatoare lovește lumea boxului românesc. Georgian Tudor, campion european și mondial la box, în vârsta de doar 22 de ani, a murit, joi seara, în urma unui tragic accident rutier petrecut în localitatea prahoveana Cocoraștii Colț, scrie Libertatea.…

- "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui de Instagram, folosind porecla lui Carmen Franco intr-un mesaj care insoteste o fotografie a ei."A murit in resedinta ei din Madrid", a confirmat biografa Nieves Herrero intr-un articol publicat in cotidianul…

- Ioan Lascu, tatal șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a stins din viața la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Magistratul medieșean avea 70 ani.Ioan Lascu a condus timp de 30 de ani Parchetul de pe langa Judecatoria Mediaș. El a deținut funcția de prim-procuror…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el. Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Mai mult de 30 de oameni si au pierdut viata dupa ce un incendiu urias a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenti de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International SSI , o agentie de preluare a afacerilor ce avea sediul in mall ul…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Barbatul din Sangeorz-Bai, impușcat de polițisti, a murit. Barbatul din Sangeorz-Bai, județul Bistrița-Nasaud (BN), in varsta de 25 de ani, care a fost impușcat de polițiști, dupa ce i-a atacat cu o bata, a murit la spital. Oamenii legi au fost solicitați vineri, 8 decembrie, prin 112, sa intervina…

- Pompierii galateni au intervenit astazi cu doua autospeciale la o locuinta din Galati, care fusese cuprinsa de flacari. Din nefericire, o femeie de 89 de ani si fiul acesteia, de 69 de ani, si-au pierdut cunostinta din cauza intoxicarii cu fum, murind ulterior in incendiul care a cuprins casa.

- O mașina a fost lovita de tren, duminica seara, in Gara Lacu Sarat, accident in urma caruia șoferul a murit pe loc, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Braila. O mașina marca Dacia Break a fost lovita de acceleratul Galați — București și, potrivit declarației…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au ajuns in spital dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp, in centrul orasului Galati. Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma…

- Stela Popescu, care peste o luna implinea 82 de ani, a fost gasita moarta, joi, la domiciliul ei. Cu o cariera de aproape șase decenii, este, fara indoiala, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania, cu zeci de roluri memorabile.

- Accidentul mortal a avut loc pe un drum comunal dintre localitatile Tiganesti si Munteni, in judetul Galati, unde un tanar in varsta de 20 ani a pierdut controlul autoturismului si a intrat pe constrasens, lovind din plin un biciclist.

- Un grav accident de circulație a avut loc in județul Galați. Doua persoane au decedat, iar alte trei au fost transportate, in noaptea de luni spre marți, in stare critica la Spitalul Municipal din Tecuci.

- Un barbat de 67 de ani a murit, iar o femeie de 58 de ani a fost ranita, in urma unui accident rutier produs sambata seara, pe DN 25, in judetul Galati, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un autoturism condus de un sofer care a fost depistat cu o alcoolemie de 1,40 la mie.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, a declarat ca un accident cu victime in care au fost implicate doua aututorisme s-a produs sambata pe DN 25, pe raza comunei Movileni. "Cele doua masini au fost gasite de politistii sositi la fata locului pe acelasi sens de mers si din primele cercetari…

- Doi tineri de 17, respectiv 19 ani au murit, iar al treilea este în coma la Spitalul Bârlad dupa ce au intrat cu automobilul duminica seara într-un cap de pod în localitatea Ciureștii Noi, județul Galați.

- VITEZA UCIDE… La doi tineri de 17 si 18 ani viata le-a fost curmata brusc de un cumplit accident, petrecut pe un drum la granita dintre judetul Vaslui si judetul Galati. Un alt tanar de 25 de ani se zbate intre viata si moarte, fiind transportat de urgenta la Iasi, la Clinica de traumatologie toracica,…

- Fotbalul romanesc este in doliu dupa ce Ion Mateescu a incetat din viata la varsta de 65 de ani. Fostul fotbalist a jucat in sezonul 1975-1976 contra lui Real Madrid, in Cupa Campionilor Europeni, cand era legitimat la Dinamo. A