Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat in Tanzania, dupa ce a incercat sa-si ceara in casatorie partenera intr-un mod original. Acesta a coborat in apa dintr-o cabina scufundata, aflata in complexul hotelier la care erau cazati, dar nu a mai reusit sa iasa la suprafata, relateaza BBC News,

- Un roman in varsta de 49 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un accident produs in Italia, in apropiere de localitatea Trebisacce. Șoferul a intrat cu un BMW X6 in mașina unei familii cu 3 copii, care a ajuns acum in spital. Tragedia s-a produs marți seara, in jurul orei locale 22.00 (23.00 ora Romaniei).…

- Sarut cu final tragic pentru un cuplu din Peru. Doi indragostiti au murit dupa ce au cazut de pe un pod. Tragedia a fost suprinsa de o camera de supraveghere. Din imagini se vede cum cei doi se saruta pe marginea unui pod.

- Fiul lui Teodor Morariu, Theodoru Morariu, a murit in somn la doar 36 de ani. Tragedia a avut loc in acest weekend. Vestea trista a fost facuta publica pe Facebook de catre profesoara Violeta Socol-Vilcu. Tatal tanarului a fost deputat PNȚCD de Buzau in urma cu mai multi ani. „Cu profund regret, dragi…

- O romanca de 28 de ani, din Italia, a murit dupa ce s-a ciocnit violent cu un campion, intre localitatile Valmontone si Palestrina, in apropiere de Roma! In urma impactului, masina femeii s-a oprit intr-un stalp de pe marginea soselei.

- Un pugilist rus in varsta de doar 28 de ani a murit la cateva zile dupa ce a pierdut un meci prin KO Tehnic! Maxim Dadashev a primit mai multe lovituri puternice in meciul cu Subriel Matias si a murit, in...

- Accidentul s-a produs la periferia orasului sicilian Catania. Opt cetateni romani circulau la bordul unui autoturism Alfa Romeo 147. Soferul a pierdut controlul asupra vehiculului si a lovit balustrada de protectie a unui drum national. Conform bilantului preliminar, un roman a murit, iar alti sapte…

- Cel putin sapte persoane au murit, intre care doi copii, si aproape o suta au fost ranite in urma unei furtuni insotita de vanturi puternice si ploi care a afectat miercuri noapte peninsula greaca Halkidiki, din nordul Greciei. Dureros este ca printre victime se afla și o romanca in varsta de 54 de…