Un bărbat a murit într-un incendiu produs într-un cartier de case din Geoagiu Un barbat de 72 de ani a murit intr-un incendiu care a avut loc in cursul noptii de marti spre miercuri intr-un cartier de case situat la periferia orasului Geoagiu, focul extinzandu-se la patru locuinte in care locuiau 30 de persoane, potrivit Agerpres. "Cei 30 de oameni care locuiau in cele patru locuinte au reusit sa se autoevacueze la timp, mai putin, din pacate, un barbat de 72 de ani care a ramas blocat in casa in urma prabusirii acoperisului. O adolescenta cu atac de panica a fost preluata de echipajul de pompieri si transportata cu ambulanta la UPU Orastie", a declarat, miercuri, purtatorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

