Un bărbat a murit într-un accident rutier, la protestele vestelor galbene din orașul Perpignan In noaptea de vineri spre sambata, s-a inregistrat al zecelea deces legat de protestele “vestelor galbene”. Un sofer in varsta de 36 de ani a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un camion blocat la un baraj pentru vestele galbene, la intrarea pe autostrada in apropiere de Perpignan, scrie AFP. Reuters noteaza ca zona era blocata de “vestele galbene”. “Vestele galbene” au facut apel si pentru blocarea trecerii camioanelor la frontiere. Jandarmii au deblocat, dimineata, la ora 06.00, autostrada A63 in zona Biriatou, la frontier cu Spania, unde aproximativ 50 de “veste galbene” blocasera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

