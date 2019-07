Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea a vorbit despre ancheta crimelor din Caracal. Jurnalistul considera ca Alexandra Maceșanu a fost strangulata, altfel nu exista nicio proba.”Lucrurile sunt foarte clare. Daca voiau sa o gaseasca, o faceau. Putea sa dea STS toate datele, ca aia daca nu voiau nu se duceau. Doi, pana…

- Update! Baiatul de 18 ani din Argeș a murit electrocutat. Desi prima ipoteza a anchetatorilor a fost ca tanarul s-a sinucis, necropsia a aratat altceva. De fapt, baiatul nu s-a sinucis, ci s-a electrocutat. Se pare, din greseala. Adolescentul a fost gasit de tatal lui langa o masa, iar in apropiere…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, angajat al Electrica Buzau a murit in aceasta dupa-amiaza, dupa ce s-a electrocutat in timp ce lucra pe un stalp. Poliția și ITM au deschis o ancheta. Tragedia s-a produs in aceasta dupa-amiaza in localitatea Izvoranu din județul Buzau. Barbatul, originar din Merei,…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul chiar la locul de munca. Angajatul carierei din Matasari s-a electrocutat la o stație de incarcare. Oamenii legii au intocmit un dosar penal in acest caz. Totul ar fi pornit de la nerespectarea masurilor de securitate și sanatate in munca. Un barbat in varsta de 46 de…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au informat, sambata, intr-un comunicat de presa, ca autoritatile locale din comuna Delesti, acolo unde o autospeciala TIM solicitata sa intervina in cazul unui pacient inconstient a ramas blocata in noroi, nu au raspuns din prima…

- Un turist de 41 de ani si a pierdut viata duminica, dupa ce i s a facut rau in timp ce era in zona Muntelui Bedeleu, suferind un posibil infarct miocardic acut, la o zi dupa ce o femeie din Ungaria a murit in conditii asemanatoare, la Rimetea, tot in judetul Alba, conform Agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului…

- Un barbat de 48 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care a pierdut controlul directiei pe fondul oboselii si a intrat cu masina intr-un stalp de iluminat public.