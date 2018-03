Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit martorilor, suspectul ar fi cumparat un pachet de țigari, insa nu a dorit sa plateasca intrand in conflict cu membrii serviciului de securitate al magazinului."Am simțit o explozie. Credeam ca a explodat o roata. M-am apropiat la magazin și am vazut doi oameni pe jos. Angajații…

- Gheorghe Palimaru, un barbat in varsta de 81 de ani, din satul Laza, a murit in aceasta dimineața in urma unui infarct. Acesta a vrut sa se duca la biserica, insa din cauza frigului de afara și a problemele cardiace nu a mai ajuns la destinație. La jumatatea drumului i s-a facut rau. S-a indreptat [...]

- Un barbat a fost chemat de proprietarul aprozarului improvizat de langa complexul comercial pentru a face curatenie si pentru a pregati amplasamentul in vederea comercializarii de legume. La un moment dat s-a deplasat in spatele constructiei din lemn, moment in care aceasta s-a prabusit efectiv…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit marți, sub ochii medicilor de pe ambulanța, dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul 3 al blocului in care locuia. Inainte sa sara pe geam, ar fi avut o disputa cu soția.

- Doua femei, in varsta de 52 si 72 de ani, din judetele Vaslui, respectiv Bihor si de un barbat de 56 de ani din Neamt au murit de gripa, a anuntat INSP. Cei trei sufereau si de alte probleme de sanatate si, in plus, niciunul nu era vaccinat contra virusului gripal. Numarul total de decese,…

- Un barbat care a venit la Primarie sa-și rezolve anumite probleme, a cazut secerat la pamant. Angajații primariei au sunat imediat la ambulanța. Medicii ajunși la fața locului l-au resuscitat pe lugojeanul de 78 de ani, zeci de minute insa, nu s-a mai putut face nimic și medicii au declarat decesul.…

- Un accident mortal s-a petrecut luni, 5 martie, in parcarea unui mall din Ramnicu Valcea. O masina plina cu marfa a acrosat o persoana in timpul manevrei de mers inapoi, iar omul ranit a murit, fiind strivit de autovehicul.

- Ieri, 4 martie, in jurul orei 15:17, Dispeceratul Integrat ISU- SAJ Bistrița-Nasaud a fost informat despre producerea unui accident rutier pe DN 17, la ieșirea din cartier Unirea, municipiul Bistrița. La locul indicat, au fost direcționate de urgența modulul SMURD (compus din doua echipaje de descarcerare,…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, judetul Buzau, a murit vineri seara carbonizat dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari, informeaza Agerpres.ro. Apelul la 112 a fost efectuat de un vecin care a vazut casa in flacari. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- Dupa ce a fost filmat un soarece in galantarul cu pulpe si ceafa de porc al unui supermarket merkelez, tefeloazele de pe facebook au gasit vinovatii: “angajatii prestigioasei multinationale sunt niste romani jegosi!” Normaaaaal, strainii l-au invitat pe Mickey Mouse, iar angajatii valahi cu salariul…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul persoanelor decedate din cauza virusului gripal ajungand astfel la 47. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Un barbat din Balți a fost reținut in flagrant de catre angajații Pazei de Stat dupa ce a spart o stomatologie din localitate. Acesta a luat un aparat medical, dar nu a reușit sa ajunga departe cu el. Suspectul neaga acuzatiile. "– De ce ați fost reținut? – Nu știu.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat antigripal. Numarul total al deceselor a ajuns la 32, in sezonul 2017-2018.Citeste si: Adjunctul lui Augustin…

- Un barbat in varsta de 64 de ani din Vintu de Jos este cercetat penal dupa ce a furat, din incinta caminului cultural din localitate, un telefon mobil ce apartinea unui adolescent de 15 ani. Potrivit IPJ Alba, in 15 februarie, politistii din cadrul Postului de Politie Vințu de Jos au identificat un…

- A murit dupa ce a folosit o soba defecta. Vorbim despre un barbat in varsta de 63 de ani, din raionul Briceni. Tragedia s-a petrecut ieri dupa-amiaza, chiar in locuinta victimei din satul Grimancauți.

- Un barbat de 66 de ani din comuna Corni, judetul Botosani, a ars de viu, marti dimineata, in locuinta sa cuprinsa de flacari din cauza unor bucati de jar care au cazut din soba. Incendiul a fost observat si anuntat cu intarziere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat internat la Institutul Regional de Oncologie (IRO) a murit in spital din cauza virusului gripal, acesta fiind al doilea deces provocat de gripa raportat in ultima saptamana de unitatea me...

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor.

- Un barbat in varsta de 60 de ani si-a pierdut viata, vineri dimineata, in urma unui incendiu care a avut loc in locuinta acestuia, din centrul Brasovului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii de la Brigada Rutiera au facut, in aceasta dimineața, un control comun cu reprezentanții Registrului Auto Roman, și au dat peste un caz inedit. Ei eu depistat un barbat de 49 de ani, care practica ilegal taximetria, și care era baut la volan. Mai mult, masina sa avea grave defectiuni la sistemul…

- Un barbat s-a aruncat in fața trenului in gara Tg Jiu.Despre barbat inca nu avem date. Trenul mergea catre Petroșani. IPJ Gorj Articolul Un barbat s-a aruncat in fața trenului la Gara Targu Jiu! Acesta a MURIT pe loc! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un barbat a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost izbit in plin de un șofer care circula regulamentar. Victima traversa printr-un loc nepermis drumul național 5 din Jilava.

- Trei indivizi s-au oferit sa-l duca pe un barbat acasa, la Vernești, cu mașina, insa, profitand ca era beat crița, l-au batut pana l-au lasat lat pe șosea, nu inainte de a-i lua telefonul. Deși nu se putea ține pe picioare, omul a reușit sa opreasca o mașina și sa roage șoferul sa sune la […] Articolul…

- RADET Bucuresti anunța ca luni, in jurul orelor 17,00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua primara, o țeava de apa calda s-a spart intr-un camin de repartiție unde se aflau doua persoane, lucratori ai RADET.…

- Un barbat de 67 de ani a murit, duminica, dupa ce in locuinta sa din Dej a izbucnit un incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a izbucnit in bucataria casei, probabil ...

- Desi pare un gest total inofensiv, incarcarea telefonului poate deveni periculoasa in anumite cazuri. Un barbat in varsta de 35 de ani a murit in timp ce incerca sa isi cupleze gadget-ul la o priza

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Iasi, diagnosticat cu gripa, a murit, acesta fiind cel de-al patrulea deces inregistrat din cauza gripei in acest sezon, transmite corespondentul Mediafax.

- A murit istoricul si filosoful Neagu Djuvara Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Neagu Djuvara a murit joi la 101 ani. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, a fost una dintre cele mai îndragite personalitati culturale ale României.…

- O tanara din Marea Britanie a declarat ca angajatii de la centrul oficial Samsung la care si-a dus smartphone-ul pentru a-i fi schimbat ecranul au accesat imagini si mesaje private de pe dispozitiv. Jo Tiffin-Lavers, in varsta de 28 de ani, a platit 260 de lire pentru reparatie la Samsung Support Centre…

- Primul smartphone realizat de compania RED, cunoscuta pana de curand exclusiv pentru camerele sale video profesionale, va debuta in 2018, insa pana in prezent nu am primit prea multe detalii despre acesta. Stiam ca este echipat cu primul display „holografic” de pe piata si ca poate fi folosit pe post…

- Un barbat de 45 de ani, angajat al unei societați de exploatare a lemnului, si-a pierdut viata in timp ce incerca sa doboare cu un fierastrau electric un copac. „Evenimentul s-a produs luni, 22 ianuarie 2018, in jurul orei 11, fiind implicat un angajat, (fasonator mecanic), in varsta de 45 de ani al…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie a.c., politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- Un barbat de 84 de ani a fost gasit de pompieri, marti dimineata, mort intr-o locuinta cuprinsa de flacari in localitatea Negostina, judetul Suceava, cauzele incendiului fiind in curs de stabilire, transmite corespondentul Mediafax.

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica, la ora 18.00, pe Drumul Național 7, la kilometrul 346, la intersecția cu Drumul Comunal 75, care duce spre Balomir. Un barbat de 62 de ani, din Cugir, care ar fi incercat sa traverseze neregulamentar, a fost lovit de un autoturism condus de un tanar de…

- Un barbat de 64 de ani din Arges si-a pierdut viata, dupa ce a cazut in fantana. Un apel la 112 anunța ca in comuna Poienarii de Muscel, un localnic are nevoie de ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii și un echipaj de la Ambulanta. Salvatorii l-au gasit pe barbat in stare grava, dupa ce…

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Un tanar de 33 de ani, infirm și cu probleme psihice, a murit in penitenciarul Rahova, dupa ce nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianauri...

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit pe loc dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta.Victima era impreuna cu tanar de 19 ani, care a fost transportat aseara in stare grava la Spitalul raional.

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, informeaza Digi24.ro.Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in fabrica de dulciuri Mensevik, aflata in sud-estul Moscovei, a informat o sursa din politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Accident mortal, in aceasta dimineața, la Capreni, chiar in fața dispensarului medical. Un tanar și-a pierdut viața, iar o femeie a fost transportata, cu ambulanța, la spital. Revenim cu detalii! Articolul ACCIDENT MORTAL LA CAPRENI: Un barbat a murit pe loc! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Un sofer, de 46 de ani, din comuna gorjeana Matasari, a ramas fara telefonul mobil dupa ce in aceasta dimineata a luat un barbat, la ocazie, pentru a-l transporta in alta localitate. Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului ...

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Un accident cumplit a avut loc in uma cu puțin timp in județul Timiș. Un barbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost grav ranite. Un bebeluș de 4 luni a fost grav ranit, la fel și o fetița de aproximativ 10 ani, dar și […] Articolul Accident cumplit…