Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs ieri dupa-amiaza intre o mașina și o motocicleta in comuna Probota din județul Iași. Persoanele care se aflau pe motocicleta au murit pe loc. Din primele cercetari alte patru persoane au fost ranite.

- Tragedie in vestul țarii. O femeie a murit azi-dimineața, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de nu mai puțin de 17 metri. Accidentul care i-a adus moartea femeii in varsta de 59 de ani s-a petrecut in satul aradean Cuvin. Persoana și-a gasit sfarșitul, im urma cazaturii in fantana adanca de 17 metri…

- Un incendiu tragic a izbucnit intr-o cresa din Pennsylvania, SUA. Cel puțin cinci copii, patru dintre ei fiind frați, au murit. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa miezul nopții. Copiii care...

- Cel putin cinci copii au decedat in urma unui incendiu care a izbucnit duminica intr-o cladire din orasul Erie, Pennsylvania, in incinta careia functiona o cresa, au anuntat autoritatile si presa locala, potrivit postului Euronews.

- Seful Postului de Politie Breaza, Cristi Oprea, a murit vineri dimineata intr-un accident de circulatie, in judetul Brasov. Sotia sa si fiica cea mica a celor doi, in varsta de trei ani, au fost ranite si sunt in spital. In accident a mai murit un barbat, un prieten al familiei Oprea.

- Un barbat in varsta de 24 de ani s-a urcat la volan deși era beat. Mai mult, acesta și-a luat și familia cu el. Barbatul a comis un accident rutier intre localitațile Buhuși și Blagești, in județul Bacau. Incidentul a avut loc duminica seara, in jurul orei 23.30, a notat botosaninews.ro. In autoturism,…

- Fara o stație de Ambulanța, tragediile se pot produce la orice pas. Asta o dovedește Padina-Peștere, stațiunea din Bucegi declarata de interes național. Numai in ultimele trei saptamani, doi oameni au murit, din cauza ca medicii nu au putut ajunge la timp sa ii salveze.

- E tragedie in familia unui cantareț. Fiica lui de numai 3 ani a murit intr-un accident teribil: s-a inecat. Soția lui Bode Miller i-a transmis condoleanțe lui Granger Smith dupa ce starul a dezvaluit joi ca fiica lui s-a inecat in casa lor. Morgan Miller, a carei fiica, Emmy a murit in bazinul unui…