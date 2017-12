Stiri pe aceeasi tema

- Craciun indoliat intr-o familie din satul Dragomirești din județul Timiș. Un barbat a sfarșit cumplit, dupa ce i s-a facut rau și a cazut pe soba in care voia sa puna lemne. Medicii n-au putut decat sa constate decesul.

- Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea Caineni din Valcea. Soferul unui autoturism Dacia Logan care circula dinspre Ramnicu Valcea catre Sibiu a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o duba. In urma impactului,…

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Un accident cumplit a avut loc in uma cu puțin timp in județul Timiș. Un barbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost grav ranite. Un bebeluș de 4 luni a fost grav ranit, la fel și o fetița de aproximativ 10 ani, dar și […] Articolul Accident cumplit…

- Un angajat al Politiei Locale Buzau, in varsta de 57 de ani, a murit joi seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, dupa toate probabilitatile in urma unui infarct produs in timpul orelor de serviciu."Politistul si-a luat echipamentul si urma sa isi ia in…

- Wu Yongning avea peste 60.000 de urmaritori pe contul sau de Weibo si spera sa puna mana pe un premiu de 11.000 de dolari cu o filmare de pe acoperisul Huayuan Hua Centre din Changsa, centrul Chinei. Ceva a mers insa prost, iar Wu a cazut in gol de la etajul 62, moartea fiind confirmata de iubita…

- Un barbat a murit, astazi, dupa un accident in care au fost implicate un camion si un microbuz si care s-a produs pe DN 79, intre Arad si Oradea, in localitatea Andrei Saguna, potrivit aradon.ro. Microbuzul circula in spatele camionului, șoferul caruia a incetinit dupa ce un caine i-a sarit brusc in…

- Un barbat si-a pierdut viata in urma unui incendiu care a avut loc azi-dimineata in judetul Timis. Incidentul s-a iscat la o casa din localitatea Ghilad. In aceste momente la fata locului actioneaza 10 subofiteri, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, forte detasate…

- Tragedie la Combinatul Oltchim! Un barbat in varsta de 48 de ani a murit, iar altul de 50 de ani a fost ranit grav dupa ce au cazut patru metri in gol. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu.

- Peste 40 de pompieri militari au intervenit duminica dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un spațiu comercial din Timișoara. O persoana surprinsa in interior a fost declarata decedata, transmite ISU Timiș.

- Doua persoane din Galati, in varsta de 89 si respectiv 70 de ani, au decedat, astazi, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Pompierii intervin si la aceasta ora pentru lichidarea flacarilor. Cele doua victime, barbat si femeie, aveau probleme de sanatate si au fost gasite carbonizate. Purtatorul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arges a murit, miercuri, dupa ce a fost sfasiat de un urs, in zona Valea Stilistii, in timpul unei partide de vanatoare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs in timpul unei partide de vanatoare in Aninoasa, judetul Arges, in zona Valea ...

- Un barbat de 62 de ani si a pierdut viata, astazi, dupa ce a cazut de la inaltime.Incidentul s a petrecut pe strada Baba Novac din municipiul Constanta, barbatul cazand de la un etaj al blocului BN7. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni au luat masura retinerii fata de un barbat din Bistra, care, in seara zilei de 30 noiembrie, ar fi provocat un incendiu la propria anexa gospodareasca. Ulterior a fost prezentat in fata magistratilor, care au dispus cercetarea sa in stare de arest preventiv.…

- Va informam, miercuri seara, ca doua persoane si-au pierdut viata intr-un accident de circulatie petrecut in vestul tarii, dupa ce doua masini au intrat in coliziune. Cercetarile politistilor rutieri au aratat ca un barbat in varsta de 30 de ani, din județul Bihor, care conducea un autoturism pe soseaua…

- Un barbat de 51 de ani, din municipiul Carei, a decedat miercuri dupa ce un microbuz pe care il repara intr-un atelier a cazut peste el, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru...

- Un barbat in varsta de 61 de ani din judetul Botosani cu afectiuni locomotorii, a murit in urma unui incendiu izbucnit, marti dimineata, cel mai probabil dupa ce a adormit cu tigara aprinsa, victima fiind descoperita de catre un pompier care se indreptau catre serviciu.

- In urma cu cateva momente un barbat de 66 ani din Mioveni a murit in curtea locuiteni. Din cate se pare, barbatul ar fi cazut de pe acoperisul casei. Ultima actualizare: Luni, 20 Noiembrie 2017 18:38

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul.Potrivit Inspectoratului…

- Doua persoane au murit, iar a treia a ajuns la spital, dupa ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon in urma fermentarii vinului. Potrivit reprezentantilor Serviciului Situatiilor Exceptionale, ieri, salvatorii au fost alertati sa intervina in satul Pelinei, raionul Cahul.

- Schiorul francez David Poisson a încetat din viata, luni, dupa ce a cazut la un antrenament în Canada. Potrivit federatiei franceze, sportivul a cazut în timpul unui antrenament de coborâre în statiunea canadiana Nakiska, scrie port24.lefigaro.fr. Poisson…

- S-a intamplat intr-una din serile trecute, in satul Buda, din comuna Berzunti. Un barbat, in varsta de 60 de ani, si-a pierdut viata dupa ce, intr-o clipa de neatentie, a cazut intr-un put aflat in constructie. Imediat dupa accident au fost alertati salvatorii de la Inspectoratul pentru Situatii de…

- Elicopterul SMURD a intervenit la Focuri, unde a fost gasit un barbat in varsta de 40 de ani, cazut in strada inca din timpul serii precedente. Acesta prezenta hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 24 de grade, fiind gasit in stop cardiac. In ciuda eforturilor depuse de personalul medical,…

- Politistii craioveni au fost sesizati, azi noapte, prin S.N.U.A.U. 112 de catre un participant la trafic cu privire la faptul ca, in zona strandului Hanul Doctorului din Craiova, se afla o masina rasturnata care a luat foc.

- Un eveniment tragic a avut loc la Colli di Monte Bove, un mic sat din Carsoli, provincia Aquila, Abruzzo. Potrivit rotalianul.com, o ingrijitoare romanca in varsta de 37 de ani a fost victima unui accident domestic.Iuliana Catalina Bucataru a cazut de pe scarile casei unde lucra si presta servicii ca…

- Barbatul in varsta de 57 de ani era pe balcon in momentul in care s-a aplecat sa isi salute un vecin. S-a dezechilibrat si a ramas atarnat in exteriorul balcolului sau. Barbatul a cazut de la etajul 1 si s-a lovit la cap. Medicii sositi la fata locului l-au resuscitat timp de 90 de minute, insa fara…

- Tragedie pe șoselele din Timiș! Seara trecuta a avut loc un accident grav de circulația pe raza localitații Lovrin. Un tanar de 22 de ani a calcat prea tare pedala de accelerație, a pierdut controlul autoturismului si s-a izbit violent de un gard din beton. In urma impactului unul din pasageri, un tanar…

- Un barbat de 67 de ani a murit, iar o femeie de 58 de ani a fost ranita, in urma unui accident rutier produs sambata seara, pe DN 25, in judetul Galati, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un autoturism condus de un sofer care a fost depistat cu o alcoolemie de 1,40 la mie.

- Cadrele medicale de la SMURD au fost solicitate astazi sa intervina in localitatea Breaza acolo unde doi barbati au cazut de la o inaltime de aproximativ 6 m in timp ce lucrau la un planseu la o casa.Din primele informatii una dintre victime a decedat iar ce de a doua este in stare foarte grava. Spre…

- Un barbat in varsta de 48 de ani și-a gasit sfarșitul joi seara, pe un drum agricol din localitatea Recea, dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Salvatorii sosiți de urgența la fața locului nu au mai avut ce face. Accidentul s-a produs in jurul orei 19:11, pe un drum agricol de pe raza localitații Recea…

- Un barbat de 35 de ani din comuna Contesti a murit, joi, dupa ce a cazut din nuc si s-a infipt in prajina cu care batea copacul, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Dambovita, Alexandra Niculae, in momentul in care cobora din nuc, barbatul…

- UPDATE. Femeia a fost declarata decedata, in ciuda eforturilor de a fi resuscitata. Din primele cercetari, se pare ca aceasta a cazut de pe pasarela de cale ferata, nu de pe cea rutiera. Pasarela este scoasa din uz, facea legatura intre gara Campinița, care a fost desființata și intre gara Poiana Campina.…

- Un barbat de 60 de ani din Vermeș a murit calcat de un tren, chiar in localitatea de domiciliu, in timp ce se intorcea de la un priveghi. Acesta se deplasa pe șinele de cale ferata și nu a observat trenul.

- Potrivit news.ro, un nou deces din cauza rujeolei - al 35-lea - s-a inregistrat in ultima saptamana, iar numarul imbolnavirilor a ajuns la 9.670, de la debutul epidemiei (in urma cu un an), conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Persoana decedata este…

- Un locuitor al satului Cinișeuți, raionul Rezina, care se deplasa cu caruța prin sat, a murit, dupa ce a cazut din aceasta si a fost tarat de cal mai bine de un kilometru pe poteci, scrie cuvantul.md.

- Tragedie la Timișoara! Un barbat de 50 de ani și-a dat ultima suflare pe trotuarul din fața casei, dupa ce a picat de pe acoperișul pe care voia sa-l repare. Țiglele de pe casa cazusera in timpul furtunii devastatoare din 17 septembrie.

- Un barbat a murit luni la pranz, la Timișoara, in timp ce incerca sa repare acoperișul unei afectate de furtuna de la jumatatea lunii septembrie. Omul s-a dezechilibrat și s-a prabușit in gol. Medicii de pe Ambulanța au fost nevoiți sa constate decesul.

- Un incendiu violent a izbucnit duminica seara, la un depozit de furaje din Deta. El a fost localizat și nu s-au inregistrat victime, insa operațiunea de stingere a flacarilor va fi una de durata.

- Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un copac in timp ce culegea nuci. Incidentul s-a produs ieri, chiar in curtea casei in care locuia victima, pe strada Gheorghe Asachi din Capitala. Potrivit politiei, acesta a cazut de la o inaltime de sapte metri.

- Potrivit inspectorului scolar general al judetului Cluj, Valentin Cuibus, baiatul a cazut pe holul scolii, iar echipa de paramedici a SMURD care a sosit pentru a acorda primul ajutor a efectuat mai bine de o ora manevre de resuscitare. „Un elev in varsta de 8 ani, din clasa a III-a, de la Scoala Gimnaziala „Iuliu…

- Jandarmii din cadrul Postului Montan Zanoaga, aflați in patrulare au fost solicitați, astazi, 06 octombrie, sa intervina pe DJ 714 Post-ul BUCEGI: Un barbat de 70 de ani a cazut cu autoturismul intr-o rapa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 64 de ani din Vaslui a murit dupa ce a cazut intr-un canal, lasat nesemnalizat de o firma care facea lucrari de canalizare. Politia amendase firma in urma cu doua saptamani tocmai pentru ca lucrarile au inceput fara autorizatie de constructie pe un drum public.

- Un barbat de 30 de ani descoperit inconstient intr-o masina de un politist, la Belint, a murit. Omul legii a fost alertat de mai multi localnici, saptamana trecuta, ca motorul unei masini parcate in zona centrala a comunei se accelereaza, insa la volan pare sa nu fie nimeni. Politistul a mers la locul…

- Un pusti de 15 ani a murit la sala de sport! O greutate de 98 de kilograme i-a cazut pe gat! Ben Shaw, un pusti de 15 ani, a murit la sala de forta, dupa ce bara de greutati i-a cazut pe gat, scrie wowbiz.ro In timp ce se afla la sala de sport, Ben Shaw s-a lovit cu o greutate de 98 de kilograme. Tanarul…

- Un barbat a fost gasit sambata, decedat, in zona Canionului 7 Scari, pe traseul Prapastia Ursului, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Brasov, Ionut...

- Azi dimineața, la ora 08:30, la intrarea în satul Hasnașenii Mari, din raionul Drochia, localnicul Ciobanu Mihail, a cazut din cabina automobilului de model Gaz 53. Accidentul a avut loc în momentul deplasarii acestor doi spre câmp, conform spuselor șoferului automobilului,…

- Accidentul a avut loc pe drumul care leaga municipiul Lugoj de orașul Caransebeș, in apropierea localitații Gavojdia. In același loc, cu nici 24 de ore inainte, un microbus condus de o femeie s-a dat peste cap. Șoferul mașinii a intrat intr-o depașire și nu a mai reușit sa revina pe banda sa de mers…

- Un barbat de 50 de ani a murit in propria casa, in urma unui incendiu. Tragedia s-a intamplat aseara, in satul Lucaseuca, raionul Orhei. Potrivit primelor cercetari, focul a pornit de la o tigara aprinsa si cateva lumanari.

- Cei doi, unchi si nepot, reparau acoperisul casei afectate puternic de furtuna. La un moment dat, insa, structura de rezistenta a unui zid a cedat, iar acesta s-a prabusit cu cei doi barbati. Cel tanar, in varsta de 37 de ani, a fost ranit usor, insa unchiul sau, in varsta de 57 de ani, a suferit…

- Tragedie în aceasta dimineața, în București, în cartierul Militari, din sectorul 6. Un incendiu puternic a izbucnit pe stada Basmului, la nr. 2-4, iar proprietarul apartamentului, care se afla înauntru, a decedat.