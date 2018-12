Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, luni, la un accident rutier petrecut intre localitatile Crucea si Galbiori, in eveniment fiind implicate cinci persoane. La fata locului s-au deplasat pompierii de la Statia Harsova…

- "Imediat dupa apelul la 112, la locul deflagratiei s-au deplasat cinci echipaje specializate in prim ajutor si stingere, cu cinci autospeciale ale Detasamentului Petrosani. Pompierii au gasit in apartamentul situat la etajul 2, in care s-a produs explozia, un barbat decedat in varsta de aproximativ…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, luni seara, la un incendiu izbucnit la o garsoniera din incinta unei fabrici de paine, situata pe strada Celulozei din municipiul Constanta, la fata locului deplasandu-se…

- Pompierii militari intervin cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit luni dimineata la acoperisul unui camin de nefamilisti din orasul Murfatlar, in care locuiesc cel putin 25 de persoane, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un accident rutier petrecut in localitatea Ovidiu, acolo deplasandu-se un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, trei…

- Un copil de aproximativ doi ani a fost gasit mort de pompieri intr-una dintre camerele unei casei din satul ilfovean Caldarari care a luat foc ieri, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, informeaza MEDIAFAX.Pompierii au gasit intr-una dintre ...

- Detașamentul Alba Iulia al Inspectoratului pentru Situații de Urgența a intervenit, luni seara, pentru deblocarea ușii unui apartament dintr-un bloc situat pe Bulevardul Revoluției din municipiu. Inauntru, aceștia au descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat. Intervenția s-a produs ca urmare a unei…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta DELTA al judetului Tulcea au fost solicitati in aceasta noapte, in jurul orei 03:15 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitatea Babadag.Potrivit ISU Delta, Statia de pompieri Babadag a raspuns solicitarii…