Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut la ieșire din localitatea Lumina, inspre Tulcea. Potrivit oamenilor legii, un barbat in varsta de 37 de ani, din cauza neatentiei, a patruns pe sensul opus de mers, acolo unde a s-a ciocnit cu o autoutilitara care tracta o semiremorca, condusa de un barbat, in varsta de 55…

- O mașina in care se aflau doua persoane a lovit in plin un cap de pod, sambata dimineața. Un barbat de 50 de ani a murit in urma impactului, iar pasagerul din autoturismul sau a fost ranit. Accidentul a avut loc la Varț. Șoferul a pierdut controlul mașinii intr-un moment de neatenție…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a murit, iar o femeie de 24 de ani si un copil de trei ani au fost raniti in urma unui accident produs luni dimineata in judetul Tulcea. Accidentul a avut loc dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un gard, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un barbat a decedat dupa ce a fost prins sub tractorul pe care-l conducea și care s-a rasturnat pe un camp de pe raza localitații Patrangeni. Accidentul s-a petrecut joi in jurul orei 13.30. Cercetarile sunt continuate.

- Un barbat a murit sambata dupa-amiaza intr-un accident produs pe Autostrada A2, dupa ce a pierdut controlul volanului, masina s-a rasturnat, el fiind proiectat in afara autoturismului. La fata locului s-a deplasat si elicopterul SMURD, dar cadrele medicale nu au putut decat sa constate decesul, transmite…

- Un barbat de 75 de ani a murit strivit, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe care il conducea. Accidentul a avut loc luni seara, in jurul orei 19.00, pe un drum din satul Plutonita.Aflat la volanul unui tractor, cu care se deplasa pe strada Releului din orasul Frasin, la coborarea unei pante ...

- Imagini accident cumplit . O familie distrusa. O femeie a murit, iar un barbat și un copil au fost raniți grav.foto Un accident grav a avut loc marti seara pe DN1, in apropiere de Turda. O mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul acesteia a efectuat o depașire neregulamentara. O femeie a murit, iar un barbat…

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe un drum judetean din Sibiu, politistii stabilind ca el nu avea permis de conducere, scrie News.ro. Accidentul a avut loc duminica dimineata pe DJ 105G, la iesirea din Talmaciu spre localitatea Racovita,…