- Inca un barbat, din judetul Cluj, a murit din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ca urmare, numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 158.

- Victima accidentului produs joi, 21 februarie, pe DN 65-E 574, in judeteul Olt, in urma caruia un barbat de 37 ani si-a pierdut viata, vorbea la telefon cu fiica sa, in momentul impactului fatal.

- Inca o persoana și-a pierdut viața la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, dupa ce a fost infectat cu bacteria acinetobacter multirezistent. Este al treilea caz, in ultimele zile.

- Un turist a murit, sambata, in zona Cabanei Suru, din Muntii Fagaras, dupa ce a alunecat pe gheata. Anterior, acesta a petrecut cateva ore in stare grava. Salvamontistii din Sibiu au intervenit, sambata, in Muntii Fagaras, in zona Cabanei Suru, unde turistul a alunecat pe zapada inghetata si si-a rupt…

- Trei copile au asistat fara voie la o scena de cosmar, tatal lor lovind un consatean, care s-a dezechilibrat si s-a lovit puternic la cap, murind apoi la spital. Fetitele au depus marturie la proces impotriva tatalui lor, iar apoi au fost preluate de catre asistentii sociali.

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din județul Prahova, a murit vineri din cauza gripei. Acesta avea condiții medicale preexistente și nu era vaccinat anti-gripal, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 64. Ministerul Sanatații a declarat miercuri…

- Institutul Național de Sanatate Publica a confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 71 de ani, din municipiul București, care nu era imunizat impotriva gripei. De la inceputul sezonului, au fost inregistrate 14 decese, conform...

- Un barbat in varsta de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza gripei, la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce a fost transferat de la Spitalul Județean din Arad. Este al doilea deces inregistrat in Romania, in acest sezon.