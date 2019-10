Stiri pe aceeasi tema

- Helen O'Brien, o britanica in varsta de 35 de ani, mama a doi copii, a disparut fara urma de pe 25 septembrie. Ea a fost vazuta ultima oara cand a fost in vizita la niște prieteni, in Cheshire, a notat 9News. Femeia trecuse printr-un șoc teribil anul trecut cand logodnicul ei a murit cu doua saptamani…

- Luni dimineața, o tanara de 32 de ani, care parea ca are un viitor luminos inainte, și-a pus capat zilelor, intr-un mod tulburator. Alina s-a aruncat de pe podul de la Agigea și a sfarșit inecata in Canalul Dunare-Marea Neagra.

- A trecut aproape o luna de cand Marius Barascu, tanarul preot din Bacau, a murit intr-un teribil accident. Acesta se afla in masina sa in momentul in care un alt autovehicul a intrat pe constrasens si l-a lovit in plin. Tristetea si durerea sunt de nedescris pentru toti cei care l-au cunoscut, mai ales…

- O femeie in varsta de 44 de ani din Targoviște, care lucra in Spania, dar s-a intors de o luna și jumatate acasa pentru a organiza nunta unicei ei fiice, a fost gasita moarta in casa. Cea care a gasit-o moarta a fost chiar mama ei, a notat targovistenews.ro! Tragedia a avut loc miercuri dimineața. Rudele…

- Destin curmat brutal pentru doi tineri, care abia spusesera „da” in fața ofițerului starii civile. La cateva zeci de minute dupa ce au devenit, in mod oficial, un cuplu, indragostiții au murit intr-un mod ingrozitor

- Anamaria Pop, artista care si-a pierdut viata duminica, 18 august, intr-un grav accident de circulatie produs in Cicarlau, judetul Maramures, si-a daruit viata copiilor ei. Ramasa vaduva, aceasta a muncit pentru a le oferi un viitor mai bun celor doi fii. Artista va fi inmormantata miercuri, 21 august,…

- Scene de groaza, azi noapte, dupa ce o nunta de țigani s-a intrerupt brusc din cauza unei tragedii. Incidentul s-a petrecut pe DN 58, la ieșirea din Reșița spre Caransebeș unde era organizata o nunta. Un autoturism cu numere de Arad, a lovit o femeie de 64 de ani, care a traversat șoseaua prin loc […]…

- Petrecerea de nunta a doi tineri din localitatea Calugareni, Arad, s-a transformat intr-o tragedie, dupa ce unul dintre invitați s-a prabușit la pamant, in mijlocul petrecerii și a murit.