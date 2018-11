Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 69 de ani, din comuna Baia, și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de o mașina, in afara localitații Cornu Luncii. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 18.30. Poliția Suceava a informat ca victima se deplasa pe langa bicicleta, pe partea stanga a drumului, fara sa fie echipata…

- Un barbat de 67 de ani a facut stop cardiac la bordul unui avion care a aterizat la Aeroportul Internațional Iași, iar ulterior a murit.Șefa UPU-SMURD Iași, Diana Cimpoesu, a declarat pentru MEDIAFAX ca echipajul SMURD a fost solicitat sa intervina duminica seara la Aeroportul Iasi, dupa ce un ...

- La data de 22 octombrie a.c., în jurul orei 21.40 pe D.N. 1C, pe raza localitatii Gherla, a avut loc un accident rutier grav, în urma caruia o persoana a decedat iar un autovehicul a fost avariat în urmatoarele împrejurari: Un barbat de 42 de ani din comuna Bontida,…

- Un barbat in varsta de 65 de ani din Gugesti a fost calcat de tren, miercuri seara, in timp ce incerca sa traverseze linia de cale ferata in gara din localitate, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Vrancea citat de Agerpres.roTrenul Inter Regio 1665, care circula pe relatia Bucuresti Iasi,…

- Scafandrii au descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat dat disparut dupa ce un avion de pasageri a ratat pista și s-a prabușit saptamana trecuta in apele Oceanului Pacific, in apropierea aeroportului de pe insula Weno din Statele Federate ale Microneziei, au anunțat

- Un barbat de 50 ani din Galati a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce a cazut de pe bicicleta si s-a lovit cu capul de o bordura si de un stalp de electricitate, a declarat,...

- In cursul noptii, pe raza localitasii Cosesti un barbat a murit dupa ce a fost acroșat cu oglinda de o mașina. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, este vorba de un barbat de ...

- Un accident rutier grav s-a produs miercuri in judetul Arges. Un sofer a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit violent cu un TIR. In urma impactului, pasagera din dreapta, o batrana de 88 de ani, a murit.