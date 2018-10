Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 ani, din Slatina, a murit pe masa de operatie, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, fiind injunghiat in noaptea de vineri spre sambata. Polițiștii il cauta pe criminal, care de asemenea a mai ranit un barbat de 28 ...

- Un muncitor in varsta de 29 de ani din Vietnam a fost injunghiat, marți seara, in Portul Constanța, in urma unui conflict spontan cu un alt vietnamez, și a murit la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților IPJ Constanța, marți seara in Portul Constanța a avut loc un conflict spontan…

- Un tanar a fost injunghiat, joi seara, intr-un parc din Craiova, de un barbat necunoscut, care a fugit, apoi, de la locul faptei. Polițiștii il cauta pe agresor. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Potrivit Poliției Dolj, un tanar de 18 ani a fost ințepat in zona spatelui, iar din primele…

- Un tanar de 18 ani a fost transportat la spital, joi seara, dupa ce a fost intepat in spate cu un obiect ascutit de o persoana neidentificata, care a reusit sa fuga, fapta avand loc in fata unei cofetarii din Craiova.

- Politistii din Teleorman au fost sesizati de reprezentantii spitalului din Alexandria cu privire la decesul unui barbat in varsta de 62 de ani, care s-a simtit rau in urma protestului din 10 august din Capitala, si au deschis un dosar penal.

- Un barbat in varsta de 51 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, in judetul Neamt, dupa ce a cazut intr-o rapa de la aproximativ 10 metri. Fiul acestuia, in varsta de 25 de ani, a fost ranit dupa ce a cazut in aceeasi prapastie.

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe DJ102, in localitatea prahoveana Nucsoara de Sus, comuna Posesti. Potrivit IJP Prahova, conducatorul unui autoturism in care se aflau 3 persoane a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un stalp de…