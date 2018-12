Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 61 de ani din comuna Balanești și-a pierdut viața in aceasta seara dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. La fata locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg Jiu și un echipaj SAJ Gorj.…

- ISU GJ a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Balanesti, sat Balanesti. La fata locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg Jiu și un echipaj SAJ Gorj. Incendiul se…

- ISU GJ a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Balanesti, sat Balanesti. La fata locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, focul ar fi fost provocat de o soba amplasata gresit. Mobila din casa s-a aprins de la un burlan supraincins, iar focul a distrus o parte din imobil si a luat viata unui barbat de 78 de ani.

- Un batran in varsta de 68 de ani, din Rovinari, a murit, dupa ce s-a aruncat de la balconul unui apartament de la etajul IV. Locuinta sa a fost cuprinsa de un incendiu, iar, cel mai probabil, batranul a intrat in panica.

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, la Alunis a fost cuprinsa de flacari o casa veche, construita din lemn si chirpici, in suprafata de aproximativ 100 mp, care a fost distrusa in totalitate. In interiorul casei a fost gasit trupul carbonizat…

- Pompierii bistriteni au fost nevoiti sa intervina, sambata dupa amiaza, la doua incendii produse aproape simultan, care au cuprins o casa din localitatea Alunis si anexele alteia din localitatea Rusu de Sus, primul incendiu ducand si la decesul unui barbat, scrie Agerpres.ro. Potrivit datelor comunicate…

- O mașina in care se aflau doua persoane a lovit in plin un cap de pod, sambata dimineața. Un barbat de 50 de ani a murit in urma impactului, iar pasagerul din autoturismul sau a fost ranit. Accidentul a avut loc la Varț. Șoferul a pierdut controlul mașinii intr-un moment de neatenție…