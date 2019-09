Un bărbat a lovit intenţionat cu maşina intrarea în marea moschee din Colmar Un barbat a lovit intentionat cu masina, sambata seara, intrarea in marea moschee din Colmar (estul Frantei) fara sa se inregistreze raniti, inainte de a fi arestat, au facut cunoscut surse concordante, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Un individ a intrat intentionat cu masina in usa de acces in mareea moschee cu putin inainte de orele 20.00" (18.00 GMT), a declarat pentru AFP prefectura departamentului alsacian Haut-Rhin. Citește și: Viktor Orban: Ungaria a construit statul democrat-creștin "Nu au fost raniti" in afara de sofer iar "o ancheta este in curs de desfasurare", a adaugat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

