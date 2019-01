Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au cerut ca Marius Valentin Parfenie sa fie supus unei expertize psihiatrice pentru a se constata daca a avut discernamant la momentul comiterii faptelor. La acel moment, tanarul de 20 de ani se afla sub influenta alcoolului si posibil a drogurilor.

- Polițiștii care au efectuat cercetarile la fața locului au stabilit ca un barbat in varsta de 63 de ani, ce se deplasa cu bicicleta pe strada Eugen Popa, direcția de mers Micalaca spre Subcetate, a traversat strada neregulamentar fiind surprins și accidentat de un autoturism condus de un barbat de 55…

- Un barbat a fost ranit intr-un accident petrecut miercuri dupa-amiaza, in Blaj. Se afla pe bicicleta si a fost acrosat de un autoturism, in interesectie. Biciclistul avea alcoolemie de 1,23. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut in jurul orei 16.25, pe strada Simion Barnuțiu din Blaj, la intersectia…

- Trei persoane au fost ranite și una a murit dupa ce un șofer a intrat în plin într-un grup de persoane care traversa un bulevard din municipiul Constanța. Potrivit polițiștilor constanțeni accidentul s-a petrecut duminica seara, pe bulevardul Alexandru Lapușneanu, în zona Zodiac.…

- Conform deciziei instantei, tanarul a fost gasit vinovat de loviri si alte violente. In momentul pronuntarii deciziei, tanarul nu implinise 18 ani si a fost supravegheat timp de 6 luni chiar de mama sa. Asta desi anchetatorii stabilisera ca victima fusese batuta cu o ranga de cei doi agresori. Pedeapsa…

- Marius Valentin Parfenie, un tanar in varsta de 20 de ani, a provocat un adevarat prapad in Braila. Barbatul a injunghiat o persoana, a lovit alte doua pe centura orașului, iar apoi a intrat in plin cu mașina, in mulțimea aflata in fața mall-ului din Braila . In total, zece persoane au fost ranite,…

- "Tanarul de 20 de ani locuiește in cartierul Pisc. Apropiații lui susțin ca de cațiva ani se drogheaza. Marius Valentin l-a injunghiat pe un barbat din Cazau, in varsta de 42 de ani, i-a furat mașina și a plecat spre Mall. Pe Șoseaua de Centura a lovit doua persoane, iar la intrarea…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.Atacul a avut loc vineri la pranz la sediul companiei Sony, in zona Derry (Kensington),…