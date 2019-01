Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat in varsta de 39 de ani din Moldova Noua, judetul Caras Severin, a intrat sambata seara cu masina in usile de acces ale Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova. In…

- Un șofer in varsta de 39 de ani, din județul Caraș Severin, a intrat cu mașina, sambata noaptea, in interiorul Urgenței Spitalului din Craiova. Deocamdata nu se știe daca gestul barbatului a fost sau nu intenționat. Nu s-au intregistrat victime dintre pacienții spitalului, transmite Mediafax.Potrivit…

- Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au organizat joi, 27 decembrie, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul alimentatiei publice, in orașul Filiași. Politistii au verificat sapte ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si ai Politiei Judetene Mehedinti, masina a plonjat in Dunare in dreptul comunei Svinita, la viaductul Svinita, intr-o zona fara parapete. Detasamentul de Pompieri Orsova intervine pentru scoaterea autoturismului cazut in…

- Grav accident rutier in judetul Cluj, in urma caruia o persoana a decedat, iar alte trei sunt grav ranite, dupa ce soferul unui autoturism nu a adaptat viteza intr-o curba, izbind o autoutilitara si un TIR. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Cluj, accidentul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat in varsta de 59 de ani se afla la volanul unui autoturism pe DN 55, iar la un moment dat, in localitatea Teasc, a pierdut controlul si masina a intrat intr-un cap de pod. In autoturism se mai aflau o femeie de 52 de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe Calea Bucuresti. "Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor…

- "Azi, ora 19.04, pe drumul national 1C, in afara localitatii Ileanda, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari, soferul unei ambulante, aflata in misiune, in timp ce conducea autospeciala pe sectorul de drum mentionat, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, semnalizata corespunzator,…