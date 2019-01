Un bărbat a intrat cu maşina în mulţime şi şi-a ucis fiul de 2 ani Un barbat a intrat cu masina intr-un grup de pietoni in Luxemburg si si-a ucis fiul de doi ani, relateaza DPA. Alte patru persoane, inclusiv un alt copil mic, au fost ranite in incidentul care a avut loc miercuri in orasul Wiltz, conform procuraturii publice.



Anchetatorii suspecteaza ca a fost vorba de o disputa conjugala, din moment ce printre victime s-a aflat si fosta partenera a atacatorului.



Ranitii au fost transportati la spital.



Suspectul, un luxemburghez de 47 de ani, ar fi intrat intentionat cu masina intr-un grup de persoane pe trotuar.



Grupul era…

Sursa articol si foto: rtv.net

