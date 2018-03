Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a incercat sa se sinucida, joi, dupa ce a sarit de la un balcon al Parlamentului olandez, in contextul in care in plenul Legislativului avea loc o dezbatere despre crima organizata, relateaza site-ul Dutch News.

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- O femeie are inima franta și se invinovațește pentru moartea copilul ei care urma sa implineasca trei ani. Kim Rowlands, 25 de ani, și-a lasat fetița de doi ani singura in mașina preț de cateva momente. Femeia a coborat sa faca o plata, iar cand s-a intors nu și-a mai gasit nici vehiculul și nici copilul.…

- Cantareata americana a marturist ca la varsta de 7 ani s-a gandit pentru prima oara se sinucida. Artista a povestit ca era depresiva si singura modalitate prin care credea ca va putea scapa de suferinta era moartea.

- Un polițist al secției rurale din localitatea prahoveana Florești a fost gasit, marți seara, in fața postului, de un coleg de la Poliția Locala, taiat la braț. Din primele cercetari, se pare ca acesta și-ar fi provocat singur rana, fiind vorba, cel mai probabil, despre o tentativa de sinucidere.

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza. Microbuzul in care se aflau romanii s-a lovit frontal luni cu un camion, pe Drumul…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…

- O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida dupa ce a lasat un bilet de adio. Femeia a vrut sa iși puna capat zilelor band detartant si apoi taindu-și venele. Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din localitatea Stefanesti a incercat sa se sinucida. Femeia…

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fost presedinte al Judecatoriei Pitesti, este in stare grava dupa ce a incercat sa se sinucida duminica dimineata. Gabriela Iordache a luat o doza mare de medicamente, dupa care a incercat sa isi provoace leziuni grave. Femeia este in stare grava si este transportata…

- O insoțitoare de zbor a companiei Emirates a deschis una din ușile de urgența și a sarit intr-un avion la Aeroportul Internațional Entebbe din Uganda in timp ce pasagerii se pregateau sa se imbarce. Nefericitul eveniment a avut loc miercuri, 14 martie 2018. Boeingul 777-300ER era pregatit sa efectueze…

- SAJ Arges a solicitat demararea unei ancnete administrative in cazul unui echipaj medical care joi a intervenit in localitatea Calinesti, acolo unde un barbat si-a injunghiat concubina si apoi a incercat sa se sinucida. Autoritatile au fost anuntate despre acest caz de catre un barbat care…

- Agitatie la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea. Dupa o cearta cu iubitul, o eleva a fost gasita cazuta in baie, cu zgarieturi la incheieturile mainilor si la gat.Agitatie la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea. Dupa o cearta cu iubitul, o eleva a fost gasita cazuta in baie, cu zgarieturi…

- Un barbat a aruncat o sticla cu motorina in cladirea Parlamentului. Incidentul a avut loc astazi, la pranz. Acesta a fost reținut de catre Trupele Speciale de Carabinieri. Potrivit polițiștilor, banuitul era in stare de ebrietate.

- Hackerii rusi au intrat in retelele Guvernului Germaniei. O grupare de hackeri rusi, cunoscuta sub numele APT28, a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza Agerpres . Guverne si experti in securitate…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- La Ambasada Statelor Unite din Muntenegru a avut loc o explozie, a anunțat guvernul. Un atacator necunoscut a aruncat un dispozitiv exploziv in campusul ambasadei din capitala Podgorica, inainte de a se sinucide, a scris guvernul pe Twitter.

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la ALDE.

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- Un barbat de 28 de ani este audiat de polițiștii din localitatea timișeana Giroc, fiind acuzat ca in urma cu o luna a tarat un caine cu mașina și l-a lasat sa zaca in strada, plin de rani. Patrupedul, care este animalul de companie al altor localnici din comuna, a fost salvat de oameni cu suflet bun…

- Membrii comisiei de ancheta in cazul Sufrageria au prezentat raportul in fața parlametarilor. Aceștia susțin ca exista elemente care sa arate neregulile comise de șefa DNA. Raportul a fost adoptat de Plenul comun al Parlamentului, cu 205 voturi pentru. Membrii comisiei au acuzat-o…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, iar dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarâre de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.

- Plenul comun al celor doua Camere se va reuni, luni, de la ora 15.00, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat vineri seara ca va anunța concluziile sale privind evaluarile facute asupra principalelor parchete - PICCJ, DNA, DIICOT - și, respectiv, a procurorilor-șefi într-un raport pe care îl va prezenta în

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public, potrivit news.ro. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se…

- Mormantul unui artist cunoscut, ingropat la Vama Veche, a fost devastat de un preot. Artistul Andrei Negulescu a primit in urma cu ceva timp, un diagnostic necruțator din partea medicilor, dupa mai multe probleme pe care le-ar fi avut la nivelul gatului: cancer esofagian. In cele din urma, acesta s-a…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a votat, miercuri, 7 februarie, modificari in Comisia parlamentara de control a activitații SRI.Astfel, prin vot secret cu bile, deputata PSD Oana Florea, președintele Comisiei „Sufrageria lui Oprea”, il inlocuiește in comisie pe deputatul…

- Ministerul Afacerilor Externe apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile europene, creand premisele unui…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Viorica Dancila a anuntat in plenul Parlamentului ca saptamana aceasta Executivul va renunta la formularul 600. Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Unul dintre cei mai iubite vedete de la Antena 1 trece prin momente grele. Nimeni nu poate contesta insa ca Mihai Bendeac este un actor foarte bun atat pe scena teatrelor cat și in pielea personajelor iubite de mase, insa are momente in care simte ca pierde controlul.

- Un constanțean a vrut sa faca ceva deosebit pentru a ieși in evidența și a reușit. Nu chiar cum și-a dorit el, dar acum il știe toata lumea: a cazut cu mașina in mare dupa ce a incercat sa o conduca pe gheața subțire de la mal. Posesorul unui Peugeot a intrat cu mașina pe plaja Modern, din Constanța,…

- Un fost sef al SPP vine cu dezvaluiri socante din cadrul SRI. In prim-plan se regaseste, din nou, Florian Coldea si, surprinzator, adjunctul directorului SRI, Adrian Ciocirlan. Dumitru Iliescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca desi a fost demis, Coldea inca trage sfori in cadrul serviciului,…

- Plenul CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedura penala, text de lege care prevede ca "nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrata determina excluderea…

- Cheyenne Rose Antoine, în vârsta de 21 de ani, a fost condamnata la închisoare cu executare, dupa ce corpul prietenei ei, Brittney Gargol, a fost gasit abandonat pe marginea unui drum din Canada. Autoritațile au descoperit ca înainte de a se produce crima, cele doua…

- Un barbat din Botoșani care tocmai a fost eliberat din Penitenciarul Botoșani, unde fusese inchis pentru viol a incercat sa violeze din nou. Individul, de 42 de ani, a fost lasat liber, in baza...

- Locuitorii din Lipova sunt in stare de șoc de cand au aflat ca solistul Sergiu Curca s-a sinucis , la numai 22 de ani. Tanarul s-a spanzurat cu un cordon de la o haina, agațat de manerul ușii . Cei care l-au cunoscut pe Sergiu Curca s-au aratat șocați de vestea morții premature a solistului de muzica…

- Bogdan Tuța, tanarul care s-a aruncat in fața trenului la Navodari, și-a șocat apropiații, dupa ce și-a pus capat zilelor. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a scris chiar in ziua de Craciun ca a vazut moartea, spunandu-le apropiaților ca totul „s-a sfarșit”. Tanarul le-a marturisit prietenilor, pe Facebook,…

- Presedintele Sergio Mattarella a dispus, joi seara, dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor din Italia. In aceste conditii, italienii vor fi chemati la urne pentru alegeri anticipate pe 4 martie. "Presedintele Republicii, Sergio Mattarella, dupa consultarile cu presedintii celor doua Camere…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…