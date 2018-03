Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 27 de ani, din București, a ajuns la Spitalul de Urgența Floreasca, pentru a unsprezecea oara, in tot atația ani. Tanara a incercat, constant, anual, sa iși ia viața, inca de la varsta de 16 ani.

- Un politist de la Postul de Politie Floresti, Prahova, ar fi incercat sa se sinucida, marti seara, provocandu-si rani pe mana cu un cutit. Surse judiciare citate de Agerpres au declarat ca, la ultima evaluare psihologica, acesta a fost declarat apt. Potrivit surselor citate, barbatul, care se afla…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, care s-a indragostit nebunește de o tanara pe care o cunoscuse de curand pe internet, a ajuns in coma, la spital, dupa ce aceasta l-ar fi aruncat de pe un pod.

- Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva din raul Sasar un barbat. Martorii spun ca acesta a fost aruncat in apa de o femeie, reținuta ulterior de polițiști. Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva o persoana cazuta in raul Sasar. La locul intervenției…

- Ionuț Andrei Hedeșiu, tanarul de 23 de ani care și-a ucis bunica intr-un mod crunt, aruncand-o de la etajul 10 al imobilului in care locuia va fi internat la Psihiatrie pentru a se stabili daca avea discernamant in momentul comiterii faptei. Acesta este urmarit pentru savarsirea infractiunii de omor.

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din Urișor, a decedat sambata seara in timp ce incerca sa-si repare autoutilitara in curtea casei. Conform primelor informații, barbatul a incercat sa isi repare autoutilitara, in curte, insa se pare ca nu a asigurat-o corespunzator, iar aceasta s-a prabusit peste el.…

- O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida. Femeia a baut detartant si si-a taiat si venele. Din fericire pentru ea, sotul sau a salvat-o la timp si a alertat imediat autoritatile. Totul s-a intamplat in localitatea...

- In perioada 9 — 16 martie a.c., sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi — I.G.P.R., polițiștii de la transporturi au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și siguranța transporturilor aeriene, navale și feroviare. Activitațile au vizat in special prevenirea și combaterea…

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Unul dintre tinerii care au aruncat un barbat dintr-o masina, pe o strada din Pitesti, va fi cercetat în libertate pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Un barbat a aruncat o sticla cu motorina in cladirea Parlamentului. Incidentul a avut loc astazi, la pranz. Acesta a fost reținut de catre Trupele Speciale de Carabinieri. Potrivit polițiștilor, banuitul era in stare de ebrietate.

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale…

- Un barbat de 31 de ani din Chisinau a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul noua a unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei. Tragedia s-a intamplat in seara de duminica, 4 martie, in jurul orei 22.00.

- Un șofer care conducea un autoturism pus sub sechestru a incercat sa fuga de polițiști, ascunzandu-se intr-o benzinarie. In cursul zilei de sambata, in jurul orei 13:00, in timp ce patrula in municipiul Vatra Dornei, un echipaj de poliție a observat in trafic un autoturism al carui șofer, la vederea…

- Ieri, 28 februarie 2018, politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, ce este banuit de comiterea unei tentative de furt. Se pare ca, in noaptea de 03/04 februarie 2018, acesta ar fi incercat sa sustraga carburant din rezervorul unui autoturism parcat…

- Un barbat din Campineanca a ajuns in stare grava la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Focșani, in cursul zilei de sambata, dupa ce a cazut dintr-o caruța. Potrivit unor surse, barbatul s-ar fi aflat pe niște baloți, cand s-a dezechilibrat și a cazut din atelajul care staționa. „(...),…

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- La Ambasada Statelor Unite din Muntenegru a avut loc o explozie, a anunțat guvernul. Un atacator necunoscut a aruncat un dispozitiv exploziv in campusul ambasadei din capitala Podgorica, inainte de a se sinucide, a scris guvernul pe Twitter.

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei…

- Un barbat din judetul Caras-Severin a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, in urma unui conflict, a aruncat benzina pe mama sa si i-a dat foc. Vecinii au fost cei care au salvat-o pe femeie.

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism, care nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor, a fost urmarit in trafic de aceștia, pana in momentul in care a pierdut controlul direcției și a ajuns cu mașina in șanț.Incidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, pe un drum ...

- Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Olt a fost solicitat sa intervina duminica-dimineața, 11 februarie 2018, fiind sesizat faptul ca un barbat s-a aruncat de la fereastra apartamentului. „Apelul la 112 a fost facut duminica dimineața, in jurul ...

- Dezamagirile in dragoste, notele mici la școala sau dorul de parinții plecați la munca in strainatate sunt doar cateva dintre motivele pentru care zeci de copii din județul Timiș ajung la Centrul Regional de Toxicologie Pediatrica din cadrul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. “Unul din…

- Deputații PSRM au facut astazi publice prioritațile legislative pentru sesiunea de primavara-vara a Parlamentului, comunica Noi.md. Unul dintre obiectivele urmarite este audierea in plenul Legislativului a tuturor membrilor Executivului. In acest sens, socialiștii intenționeaza sa inainteze moțiuni…

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii bacauani au depistat un tanar de 28 de ani, din Buhusi, care ar fi incercat prin violenta fizica sa deposedeze de o suma de bani un barbat de 41 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, la data de 30 ianuarie a.c., tanarul, in […]…

- Sesiunea legislativa de primavara incepe oficial de astazi. O dispozitie in acest sens a fost semnata, anterior, de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Din data de 15 ianuarie deputații au muncit in comisii și au pregatit proiectele pentru a fi examinate in primele ședințe din plen. Vineri, șeful…

- Un accident a avut loc în urma cu puțin timp, pe bulevardul Mamaia. Un ATV neînmatriculat a fost lovit de o mașina, în urma impactului un barbat de aproximativ 50 de ani care conducea ATV-ul fiind aruncat pe parbrizul unei mașini Audi, dupa care a ajuns pe asfalt. Din câte…

- Dancila cere rapoarte lunare de la miniștri. Premierul i-a cerut ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici sa spuna marți cum rezolva situația Formularului 600. Premierul s-a intalnit, luni seara, cu miniștrii, la Palatul Victoria, imediat dupa ce au depus juramantul la Palatul Cotroceni. Premierul…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, imediat dupa ceremonia de la Palatul Cotroceni, de depunere a juramantului de credința. Prima ședința a Executivului urmeaza sa aiba loc miercuri. „In seara aceasta,…

- Victimele Holocaustului trebuie comemorate prin educarea noilor generatii. Indemnul a fost lansat de președintele Parlamentului, Andrian Candu. In mesajul sau, in cadrul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, seful Legislativului afirma ca nu trebuie sa uitam partea intunecata…

- * Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri. * Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca…

- O comisie de ancheta a inceput verificarile la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti, dupa ce un barbat a reclamat ca a ramas mutilat din cauza supeficialitatii cu care ar fi fost tratat de medici. Omul si-a pierdut un deget in urma unui accident de munca si, cu fragmentul taiat, a ajuns la Urgente…

- O eleva din Focsani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa se sinucida. Fata a fost gasita de o colega in toaleta scolii, informeaza Romania TV.Adolescenta este eleva in clasa a IX a la liceul Pedagogic din Focsani. Aceasta a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa si taie…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu.Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut de politisti dupa ce miercuri seara a acostat o fata de 14 ani pe un bulevard din municipiul Constanta, intentionand sa o violeze. Fata a inceput sa tipe si a fost salvata de un barbat care se afla in zona, moment in care agresorul a fugit.Potrivit…

- Un barbat de 46 de ani din judetul Dolj a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a incercat sa dea mita 350 lei unor agenti de la politia rutiera, care l-au prins conducand prin Craiova cu 86...

- Un barbat de 65 de ani a fost ucis miercuri intr-o statie de metrou din Brooklyn, New York, dupa ce un adolescent care vorbea incoerent in statia de metrou l-a lovit si l-a aruncat pe sine, scrie New York Times.

- Un barbat de 42 de ani eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compensatoriu, a fost retinut de politistii pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Un barbat din Arad a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, imobilizat la pat, de care ar fi trebuit sa aiba grija cateva zile la rugamintea familiei. Suspectul a anuntat rudele victimei ca aceasta a cazut din pat, insa la fata locului familia si anchetatorii…

- Un barbat de 62 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis. Șoferul, un barbat de 42 de ani din comuna Bucosnita, județul Caraș-Severin, in timp ce se deplasa pe strada Timisoarei din Caransebes, in dreptul […] The post…

- * Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptat de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului au votat 255 de parlamentari, iar 95 au fost impotriva. De asemenea, plenul Legislativului a aprobat proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2018, cu 255 de voturi 'pentru'…

- Profesoara de Romana Cristina Tunegaru a criticat-o pe Ecaterina Andronescu, care a aruncat o carte pe jos, joi, in plenul Parlamentului. Este vorba de ,,Ferma Animalelor" a lui George Orwell. Dascalul a afirmat ca o eleva din clasa a V-a care respecta mai mult cartile fata de un fost ministru al Educatiei.