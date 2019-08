Un bărbat a găsit spânzurat sub podul de la Berca Un barbat in varsta de 37 de ani a fost gasit spanzurat sambata de creanga unui copac de sub podul de pe raul Buzau, in localitatea Berca. Surse din cadrul Politiei sustin ca acesta era divortat de sotie, a lucrat in strainatate si a revenit de cateva saptamani in tara, potrivit Agerpres. "La sosirea ambulantei, barbatul era deja decedat. Trupul sau a fost transportat la morga SML pentru efectuarea necropsiei. Tatal sau a murit in urma cu aproximativ zece ani, tot spanzurat", a mai declarat o sursa din Poliție. Post-ul Un barbat a gasit spanzurat sub podul de la Berca apare prima data in Libertatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

