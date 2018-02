Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 ianuarie, politistii din Zlatna l-au identificat pe un barbat din Fenes ca banuit de comiterea unor fapte de distrugere si furt in legatura cu care, politia a fost sesizata in 15 ianuarie a.c. Se pare ca, in noaptea de 07/08 ianuarie a.c., barbatul, in varsta de 57 de ani, ar fi […]

- Trei indivizi s-au oferit sa-l duca pe un barbat acasa, la Vernești, cu mașina, insa, profitand ca era beat crița, l-au batut pana l-au lasat lat pe șosea, nu inainte de a-i lua telefonul. Deși nu se putea ține pe picioare, omul a reușit sa opreasca o mașina și sa roage șoferul sa sune la […] Articolul…

- Locuitorii mai multor sate din regiunea Tiumeni au fost socati cand au descoperit ca raul care trece prin localitatile lor a devenit rosu peste noapte.Oamenii cred ca de vina ar fi substantele chimice care s-au scurs in rau de la mai multe sere din zona.

- Un barbat fara casa, care a fost dat drept erou in urma atacului terorist de pe Manchester Arena de anul trecut , pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare, pentru ca a furat bunuri de la persoanele ranite, relateaza Reuters.

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Bucuresti este cercetat penal la Alba Iulia. A plecat, dintr-un apartament inchiriat in regim hotelier, cu televizorul si un uscator de par. Potrivit IPJ Alba, in 29 ianuarie, politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din municipiul…

- Politistii au retinut trei tineri, cu varsta intre 21 si 26 de ani, care s-au gandit sa faca rost rapid de bani, furand roata de la un autovehicul. Ei au fost surprinsi de o patrula de Politie, care i-a dus la sectie pentru audieri.

- Politistii ancheteaza un barbat de 63 de ani, care sustine ca i s-ar fi sustras autoturismul din fata casei, acesta fiind implicat dupa doar cateva minute intr-un accident de circulatie. Din primele cercetari, a reiesit ca, de fapt, proprietarul i-ar fi dat de bunavoie masina soferului, care era in…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- Politistii ancheteaza un barbat de 31 de ani pentru furt calificat dupa ce acesta a alimentat masina pe care o conducea cu combustibil si a plecat apoi fara sa achite contravaloarea acestuia.

- Un barbat din Botosani a fost prins de jandarmi la scurt timp dupa ce a furat o cadelnita dintr-o biserica, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Dan Izotov. Potrivit acestuia, barbatul in varsta de 30 de ani a intrat pentru a aprinde o lumanare in biserica,…

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Pompierii militari sunt in alerta dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina a intrat intr-un gard pe strada Mare din Zarnesti. La fata locului intervin o autospeciala si un echipaj SMURD, in caz de nevoie. Nu sunt victime. „Din cauza ca sunt scurgeri de benzina la capul tractor, precum si…

- Un barbat din Ocna Mures a fost retinut de politistii din Cluj, dupa ce a furat portmonee si bunuri din unitati medicale. A creat un prejudiciul de 3.500 de lei. Potrivit IPJ Cluj, din cercetari a rezultat ca, la data de 27 decembrie 2017, un barbat de 30 de ani, din Ocna Mureș, județul Alba, […]

- La data de 13 ianuarie a.c., politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Ramnicelu, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii Macrina, au depistat un barbat in varsta de 47 de ani, din Posta Calnau, banuit de furt.

- Persoana vatamata a mentionat ca a retinut fizionomia persoanei care i a retras fraudulos banii, iar ulterior, plimbandu se prin cartier, a observat un barbat ale carui trasaturi semanau foarte mult cu cel care aparea in inregistrarile video prezentate de politisti. Acesta l a verificat pe Facebook,…

- Doua femei insotite de trei copii, de etnie roma, au vandalizat containerele pentru colectarea de haine donate de aradeni in folosul sarmanilor, amplasate in Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad. Containerele respective sunt amplasate in apropierea Sectiei 1 Politie, in zona magazinului Unicarm si…

- Politistii din Ulmeni si Viseu de Sus au continuat actiunile pentru protejarea fondului forestier Ieri, 09 ianuarie, politistii maramureseni au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor silvice precum si pentru identificarea si tragerea la raspundere a persoanelor care transporta…

- S-a dat alarma la numarul unic de urgența 112 in aceasta seara, in localitatea bistrițeana Salva, unde un barbat este cautat dupa ce ar fi cazut de pe pod in raul care traverseaza localitatea.

- Astfel, la sfarsitul lunii iunie, intr-o noapte, pe la ora 3, un autoturism BMW a oprit la poarta Centrului Logistic European, aflat chiar langa Metro, drumul spre Bratuleni. Paznicul parcului s-a grabit sa deschida poarta care se actiona pe role. Acesta credea ca este una dintre masinile care intra…

- „Politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au depistat un barbat care ar fi incercat sa comercializeze un telefon mobil pe care l-ar fi sustras. Astfel, pe data de 30 decembrie, politistii au fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca a primit in vizita o persoana pe care o cunoaste, in varsta de…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Vama, a sfarsit tragic dupa ce a fost lovit violent de un autoturism BMW, chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut in seara ultimei zile din 2017, in jurul orei 17.45, pe DN 17, in centrul comunei Vama. Masuratorile efectuate de politisti au…

- Ultimele cumparaturi, cei din zodia Rac vor lua poate și ceva in plus, sa fie siguri ca o sa faca fața unor invitați care iși pot confirma prezența in ultimul ceas. Un indiciu, o declaratie, ceva care sa risipeasca indoiala in ceea ce priveste relatia de cuplu, un cadou cu o semnificatie pe care o știu…

- Un furt comis dintr-o sala de clasa in penultima zi de scoala de dinaintea sarbatorilor i-a adus unui barbat de 31 de ani, din Vicovu de Jos, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore in spatele gratiilor. El este acum cercetat in continuare in stare de control judiciar pentru comiterea infractiunii…

- Un barbat din Galati a vrut cu tot dinadinsul sa fie personajul negativ de acest Craciun. A intrat intr-un coafor de animale si a furat de acolo donatiile pentru necuvantatoarele aflate in grija unei asociatii. A reusit sa plece cu o mie de lei, iar politia este acum pe urmele lui.

- Un barbat este cautat de Politia Galati, dupa ce a furat banii donati de oameni pentru asociatiile de protectia animalelor fara stapan. Hotul a fost surprins de o camera de supraveghere in timp ce lua doua cutii cu bani dintr-un coafor canin, transmite corespondentul Mediafax.

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala in care a patruns prin efractie. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 19 decembrie a.c., politistii de investigatii…

- Un barbat de 33 de ani, din Teleorman, a fost arestat preventiv dupa ce a furat dintr-o manastire din Galati cutia milei in care erau 395 de lei. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat.

- Ieri, in jurul orei 0830, polițiștii Postului Comunal Varbilau au fost sesizați de un barbat din satul Coțofenești despre faptul ca, in perioada 14-18 decembrie, persoane necunoscute i-au sustras dintr-o magazie o bicicleta, in valoare de aproximativ 800 lei. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat…

- A vrut sa dea o mana de ajutor la nevoie, dar a ajuns chiar el victima! I s-a intamplat unui barbat de 40 de ani din Piatra Neamt, seara trecuta mergea spre casa cu masina si a vazut un pieton care s-a prabusit in mijlocul soselei, pe contrasens. Omul a oprit si s-a dus sa vada ce s-a intamplat, conform…

- Un barbat din judetul Teleorman a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a furat cutia milei de la o manastire din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii au depistat pe strada Dogariei…

- Vulcanul Sinabung din provincia indoneziana Sumatra de Nord a erupt luni, aruncand in atmosfera nori de vapori fierbinti, a declarat un oficial responsabil pentru monitorizarea vulcanului, Armen Putra, pentru Xinhua. Potrivit acestuia, ultima eruptie a avut loc la ora locala 13:22 p.m, insotita de…

- Nu doar in mijloacele de transport in comun sau la piața se fura, ci și in restaurante, unde te aștepți mai puțin. Asta i s-a intamplat unui barbat intr-un restaurant din Brașov, pe 26 noiembrie. Acesta a solicitat ajutorul polițiștilor, dupa ce și-a dat seama ca cineva ii furase portofelul cu bani…

- Ce scrie presa internaționala despre funeraliile Regelui Mihai/ BBC: Regele care a respins nazistii, pentru a fi ulterior fortat sa abdice de catre comunisti Presa intrenationala scrie despre zecile de mii de oameni care si-au prezentat ultimele omagii la catafalcul regelui, iar peste Prut, unul dintre…

- O pensionara de 77 de ani din Hunedoara si-a pierdut toate economiile dupa ce un barbat s-a dat drept ginerele ei și i-a furat peste 10.000 de lei. Femeia a fost sunata pe telefonul fix de catre un barbat care s-a prezentat ca fiind „ginerele” sau. Acesta i-a spus ca are „mari probleme”, iar pentru…

- La doar 22 de ani, individul mai avea o condamnare, de 2 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce, impreuna cu fratele sau minor, a furat sub amenintare un manz, chipurile in contul unei datorii mai vechi. Chiar inainte de a-si afla pedepsa, la sfarsitul lunii octombrie 2016, tanarul a lovit un consatean…

- Locuiesc la bloc fara apeduct si canalizare. Locuitorii din orasul Cornesti, raionul Ungheni, sunt nevoiti sa coboare si cate cinci etaje pentru a aduce apa de la zeci de metri departare de casa. Mai bine de 20 de ani, Iulia Nicorici aduce apa de la fantana cu doua galeti.

- Un barbat, de 29 de ani, din Petrosani, judetul Hunedoara, a fost retinut ieri de politistii gorjeni, sub acuzatia de furt. Suspectul este acuzat de trei fapte de furt. In data de 19 noiembrie, tanarul ar fi sustras din 3 ...

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat pe D.I., un barbat de 52 de ani, din comuna Garbova, judetul Alba ca persoana banuita de furtul unui ferastrau mecanic, din incinta unui imobil din aceeasi localitate. Prejudiciul a fost…

- Locuitorii municipiului Sebeș se vor putea bucura, in perioada 30 noiembrie – 31 ianuarie, de un patinoar artificial amplasat in Parcul Tineretului. Cu o lungime de 25 de metri și o lațime de 12 metri, patinoarul le permite, celor mai pricepuți, fie ei copii sau adulți, sa se bucure, din plin, de experiența…

- Cine nu a vazut macar o data uriasa inscriptie Hollywood din Los Angeles? Aparuta in 1923, aceasta a devenit un adevarat simbol al filmului american, care e vizitat de milioane de turiști din toata lumea. Locuitorii din satul Coșcalia, raionul Caușeni s-au trezit peste noapte in Hollywood. Cuvintul…

- Un tanar de 33 de ani din Cugir, angajat al unei spalatorii auto, a sustras un autoturism taxi lasat la spalat și l-a condus spre Șibot. In jurul orei 5.30 a pierdut controlul asupra acestuia, a intrat in poarta unui imobil din localitatea Vinerea și a acroșat un autoturism parcat in fața acesteia,…

- Situație extrem de periculoasa pentru locuitorii comunei Scarișoara, satele Preluca, Purcelești, Sfoartea și Negești, care se tem pentru viața lor din cauza turmelor de porci mistreți care le dau tarcoale. Turme de 50-100 de salbaticiuni distrug terenurile localnicilor, facand prapad peste tot pe unde…

- Politistii din Aiud au retinut un barbat care este banuit de comiterea unui furt de componente metalice de la o centrala termica depozitata in anexa unei locuinte din Aiud. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat…

- In motivarea instantei se arata ca Alin Calarasu este agent de politie la Cozmesti din 2014, din ianuarie 2016 fiind sef de post. In data de 8 septembrie 2016, la orele pranzului, politistul a fost sesizat de un satean ca Vorovei ar fi sustras lemne. Cand l-a abordat pe Vorovei, sateanul se afla in…

- Pensionarul in varsta de 75 de ani a dat nas in nas cu oamenii legii dupa ce si-a facut provizii de lemne pentru iarna chiar din padurea de la Magureni - Seaca. Jandarmii erau l-a panda...

- Duminica la ora 17.00, echipajul de ordine publica care efectua serviciul de patrulare pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare a fost sesizat despre faptul ca unui barbat i-a fost sustrasa bicicleta. Partea vatamata a declarat ca, pentru a intra intr-o farmacie pentru scurt timp, a lasat…