- Barbatul, in varsta de 25 de ani, a fost lovit de 'una dintre rotile' unui Boeing 737, care 'l-a ranit mortal in timpul decolarii', a afirmat pe contul sau de Twitter Comitetul de ancheta de pe langa Parchetul General rus, potrivit AFP. Incidentul s-a produs marti pe aeroportul Seremetievo, cel mai…

- O leoaica a atacat o fetita de patru ani intr-un circ ambulant din sudul Rusiei, provocandu-i rani pe fata cu ghearele, informeaza luni autoritatile ruse citate de AFP preluata de Agerpres. Incidentul s-a produs in orasul Uspensky, din regiunea Krasnodar, la 1.250 km sud de Moscova. …

- O aeronava militara ruseasca cu 14 persoane la bord a disparut de pe radar in noaptea de luni spre marti, in timp ce zbura in spatiul aerian al Siriei, deasupra Marii Mediterane, au transmis reprezentantii Ministerului Apararii din Rusia. "Conexiunea cu echipajul aeronavei I1-20 a fost pierduta…

- Un avion al companiei Egypt Air a facut pana in momentul in care a aterizat pe pista Aeroportului internațional Nikola Tesla din Belgrad și nu a putut sa-și continue drumul pentru a elibera pista. Aeroportul a fost inchis temporar in cursul zilei și pana la indepartarea aeronavei de pe singura pista…

- Manevrele 'Vostok-2018', preconizate sa aiba loc in centrul si estul Rusiei intre 11 si 15 septembrie - de o anvergura fara precedent dupa 1981 -, nu sunt indreptate impotriva NATO, a declarat joi ministrul apararii adjunct rus, general-colonelul Aleksandr Fomin, intr-o intalnire cu atasati…

- Un avion de tip Boeing 737 care venea de la Moscova a luat foc, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a ratat aterizarea pe aeroportul din Soci, provocand ranirea a 18 persoane, potrivit autoritatilor, citate de AFP, scrie News.ro.Avionul companiei rusesti UTair, care transporta 166 de…