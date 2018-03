Stiri pe aceeasi tema

- La data de 08 martie 2018, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Suciu Gheorghe, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, cu referire la tentativa la infractiunea de omor, dispunand la aceeasi…

- Un barbat in varsta de aproximativ 68 de ani a fost lovit mortal, pe trecerea de pietoni, de un polițist! Accidentul a avut loc in municipiul Arad. Potrivit martorilor, polițistul baut circula cu viteza.Victima se deplasa regulamentar pe trecerea de pietoni, pe langa bicicleta, moment in care…

- Un barbat din Iasi acuzat de 50 de fapte de acces ilegal la un sistem informatic a fost condamnat de Tribunalul Iasi. Gheorghe Casian a primit o pedeapsa de 11 luni de inchisoare cu suspendare, decizia nefiind definitiva. Victima sa a fost o studenta a Universitatii „Gheorghe Asachi" din Iasi, Mariana…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare, au declarat surse judiciare pentru AGEPRES. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Potrivit surselor citate,…

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut de polițiștii petrosaneni, dupa ce a comis o infractiune de talharie calificata, asupra unui barbat in varsta de 61 de ani Mai exact, fapta pentru care este cercetat petrosaneanul a fost comisa la data de 18 februarie. Victima, un barbat in varsta de 61 de ani […]…

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, locuitor al capitalei a decedat din cauza virusului gripal de tip A(H1N1)pdm09. Pacientul nu era vaccinat impotriva gripei și nu s-a adresat la timp dupa ajutor medical.

- Poveste de groaza joi dimineata la Focsani! Un barbat de 54 de ani a incercat sa-si omoare sotia, apoi s-a urcat in masina si a provocat un accident rutier in urma caruia si-a pierdut viata. Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat in varsta de 59 de ani din judetul Suceava, nevaccinat si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 40.

- Un vulcan de pe insula Sumatra din Indonezia a erupt luni, expulzand vapori fierbinti la peste patru kilometri pe versant. Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru…

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Aproximativ 100 de persoane participau la slujba de duminica într-o biserica din orașul Sleman, provincia Yogyakarta din Indonezia, atunci când un barbat care purta o sabie de o lungime de aproximativ un metru a patruns în incinta bisericii și a început sa atace cu sabia…

- Lucratorii poștali din Mexic au avut parte de o surpriza de proporții cand au deschis unul dintre colete. In recipientul de plastic se afla un pui de tigru, sedat. Felina a fost gasita cu ajutorul cainilor de poliție care verifica pachetele expediate prin poșta. Lucratorii poștali din Mexic au avut…

- Un barbat a fost arestat pentru ca i-ar fi furat rinichiul nevestei. Un barbat din India a fost arestat, dupa ce soția sa s-a dus la poliție și l-a reclamat ca i-a furat rinichiul in loc de zestre. Potrivit BBC, media locala relateaza ca in Vestul Bengalului, soțul unei femei a aranjat o aperație de…

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu a nimerit in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cintaretei de la noi. Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer. Victima escrocilor este un barbat din Timișoara, care…

- Un barbat a fost gasit carbonizat in urma unui incendiu in gara din Timișoara. Victima a fost descoperita, dupa ce pompierii au intervenit, joi dimineața, pentru a stinge flacarile care au mistuit mai multe vagoane dezafectate. Alarma s-a dat, joi, in jurul orei 5, cand pompierii din cadrul ISU Timiș…

- Un accident mortal s-a produs in aceasta seara pe DN1, in jurul orei 18.15, in zona Nistorești. Un barbat a fost lovit de un autoturism in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar drumul național. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Sinaia, iar in urma impactului barbatul (in varsta de…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la etajul sase al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. Victima avea 61 de ani si era internat in sectia de Cardiologie. El a picat de la o fereastra a grupului sanitar, unde ajunsese ajutat de un coleg de salon, noteaza...

- Pompierii au fost alertati printr-un apel la 112 ca un barbat a intrat in raul Dambovita, acestia deplasandu-se la fata locului. Scafandrii l-au scos pe barbat, iar acesta este inconstient. Victima va fi transportata la spital.

- Un barbat de 36 de ani, din orașul Nisporeni, a ajuns in aceasta dimineața, la spital cu arsuri grave in urma unei deflagrații, produse din cauza unei butelii de gaz. Victima a suferit arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului și se afla la terapie intensiva.

- Un barbat de 60 de ani, din Suceava, a fost accidentat ieri de o autoutilitara, in timp ce traversa regulamentar strada Calea Obcinilor. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Autoutilitara era condusa de un barbat de 49 de ani, din Udești. Acesta nu consumase…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- O femeie a fost injunghiata in spate dupa ce a fost prinsa intr-o casa straina, in patul conjugal al unei familii. Victima si sotul agresoarei intretineau relatii in acelasi pat cu o batrana.

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Haos la intersectia Bucur Obor. Circulatia tramvaielor liniei 21 este blocata pe ambele sensuri, dupa ce unui barbat i s-a facut rau si a cazut pe sine, fiind prins sub tramvai. Victima este in stare foarte grava, iar echipajele medicale aflate la fata locului fac manevre de resuscitare a...

- Un pieton a fost lovit de tramvai, miercuri dupa amiaza, la Pasajul Obor, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, Daniel Vasile citat de Agerpres.ro. Acesta este un barbat de 60 de ani, care fost prins sub tramvaiul 21. Este inconstient. S a procedat la ridicarea acestuia. Se fac manevre…

- O femeie condamnata pentru tenativa de omor și eliberata in octombrie in baza legii recursului compensatoriu, a injunghiat din nou. Victima i-a cazut un barbat care a incercat sa aplanze conflictul izbucnit pe strada intre doua persoane.

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna suceveana Adancata, a fost trimis in judecata pentru omor. El este acuzat ca l-a omorat in bataie pe amantul concubinei sale, dupa ce acesta din urma s-a sarutat cu femeia, chiar in fata agresorului.

- Un barbat din comuna Adancata acuzat de omor, Mihaita Airinei, care este cercetat in stare de arest preventiv, a fost trimis luni in judecata. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in probatoriul administrat in cauza se arata ca "Victima I.I. nu era casatorit si ...

- Un barbat cu dizabilitati si-a pierdut viata, ieri, intr-un incendiu. Victima avea 49 de ani si locuia singura. Tragedia a avut loc in satul Nicolaevca din raionul Glodeni. Vecinii au declarat politistilor veniti la fata locului ca nu l-au vazut pe barbat de trei zile.

- Un barbat de 33 ani din Galati si-a pierdut bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren marfar la iesirea din tunelul de la Barbosi din apropierea municipiului Galati, potrivit AGERPRES. Un echipaj SMURD Galati a intervenit la locul accidentului. Victima a suferit leziuni grave la nivelul…

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- In data de 30.12.2017 ora 12.15 la SC Dako Distribution SRL a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator. Ghitoi Marian, de 43 de ani, a decedat in timpul operatiunilor de descarcare a unor lazi cu foi de geam dintr un autocamion. Victima asigura manipularea unei lazi in vederea mentinerii…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, scrie digi24.ro.Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta. Victima era impreuna cu un tanar de 19 ani, care a fost transportat in stare grava la spitalul raional.

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru Agerpres ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul accidentului a ajuns echipajul medical. 'Victima nu a raspuns la manevrele de resuscitare. A suferit politraumatisme in timpul…

- Un barbat din localitatea Cristesti a murit dupa ce miercuri seara a fost lovit de un tren in apropiere de orasul Targu Frumos. Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el. Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- Un barbat a fost împușcat în cap în fața unui club popular din centrul Manhattan. Victima avea doar 27 de ani. În momentul în care au auzit împușcaturile, multe persoane și-au lasat lucrurile personale acolo și au luat-o la fuga. Tânarul…

- ACCIDENT…Un barbat din comuna vasluiana Dragomiresti a fost victima unui accident ciudat. In timp ce se indrepta inspre intrarea in judetul Bacau impreuna cu un vecin, acesta a fost lovit de remorca unei autoutilitare condusa de un barbat din comuna Bogdanesti. In urma impactului, victima a fost aruncata…