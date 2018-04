Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni au actionat in Piata de Vechituri pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea comercializarii de bunuri provenite din infractiuni. La data de 01 aprilie, intre orele 08:00-12:00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie – Compartimentul Siguranta…

- Politistii bucuresteni fac cercetari dupa ce in portbagajul unei masini care a luat foc, sambata, a fost gasita o arma de vanatoare, proprietarul vehiculului fiind condus la Sectia 4 Politie pentru audieri.

- Politistii au retinut un barbat de 24 de ani, banuit de comiterea mai infracțiuni, in data de 29 martie a.c.. Acesta este cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal, amenințare, lovire sau alte violențe și port fara drept de obiecte periculoase.

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii. In urma primelor verificari, acest lucru se confirma. Barbatul, care este kinetoterapeut,…

- Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza in fata MAI Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza, la aceasta ora, în fata Ministerului de Interne, nemultumite de conditiile de lucru si de salarizare. Dupa prânz, manifestantii ar urma sa plece într-un mars…

- Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti a murit. Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti din judetul Valcea și-a pierdut viața la locul de munca, in dimineața zilei de sambata, 17 martie, fiind strivit de un utilaj pe care lucra. , a declarat ca accidentul de munca s-a petrecut…

- Martorii au declarat pentru ziarul Vremea Noua ca tanarul se urcase la volanul masinii desi avea permisul de conducere suspendat. In momentul in care politistul i-a facut semn sa opreasca masina, acesta a oprit-o, insa a abandonat-o si a fugit. In acel moment, a fost urmarit de politist, fiind impuscat…

- Cel putin 11 azilanti au fost raniti in urma confruntarilor violente intre refugiati si fortele de ordine care s-au produs miercuri pe insula Lesbos, a anuntat organizatia umanitara Medecins Sans Frontieres (MSF), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Polițiștii care au descins la adresa greșita il acuza de ultraj pe profesorul Riegler, in casa caruia au intrat pentru a prinde o femeie acuzata de inșelaciune. La mijlocul lunii trecute, polițiștii din Prahova și o grupa de la trupele speciale de Poliție din Prahova au spart cu berbecele ușa unui apartament…

- Opt sindicate din Politie au incheiat un protocol de colaborare, obiectivul fiind crearea unui cadru juridic pentru solutionarea revendicarilor comune printr-un protest de amploare ce va avea loc pe 24 martie. Pe 22 si 23 martie, dar si in intervalul 26-30 martie vor fi pichete la sediul MAI, potrivit…

- Un judecator de la Tribunalul Timis a fost implicat intr-o altercatie intre doua grupuri, in zona Catedralei Mitropolitane din Timisoara. Magistratul si inca o persoana din grupul rival au fost raniti. Politistii si procurorii fac o ancheta in acest caz.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Polițiștii din Valcea au sancționat contravențional 2 societați comerciale de prelucrare a lemnului din Bujoreni și au confiscat valoric 458 mc. de material lemnos, in valoare de peste 300.000 de lei. Polițiștii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție ...

- Nici in cele mai infioratoare coșmaruri sau halucinații nu și-ar fi putut imagina Marina Krim, mama a trei copii, ca intr-o zi normala de octombrie avea sa mearga acasa și sa-și gaseasca doi dintre copii morți, in cada, intr-o baie de sange. Venise acasa, intr-un apartament de lux din New York, impreuna…

- Politistii israelieni au venit vineri la domiciliul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a-i pune intrebari pentru prima data cu privire la un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara - Bezeq, relateaza Reuters, citand Radio Isarel.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost interogat, vineri, de catre politisti intr-un caz de coruptie care vizeaza cea mai importanta companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- La data de 28 februarie 2018, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 74, 74 A si 75, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea soferilor ce pun in pericol siguranta traficului, conducand sub influenta bauturilor alcoolice. La actiune, alaturi de politistii…

- Tiona Rodriguez, in varsta de 21 de ani, a plecat la cumparaturi, chiar daca avea in geanta de mana cadavrul bebelusului sau. Tanara din New York a fost extrem de interesata sa isi gaseasca lenjerie, cu toate ca in urma cu putin timp isi omorase bebelusul.

- Politistii din Alba au monitorizat, in weekend, traficul rutier, mai multi conducatori auto fiind depistati la volanul unor autoturisme, in timp ce conduceau sub influenta alcoolului sau fara permis. Este cazul unor barbati din Cugir, Stremt, Blaj si Aiud, care acum sunt cercetati penal. Vineri, 16…

- Michael Jeffrey Jordan n. 17 februarie 1963, Brooklyn, New York, SUA a fost un jucator profesionist american de baschet, actualmente om de afaceri si proprietar majoritar la clubul de baschet Charlotte Hornets.Biografia sa de pe site ul NBA spune, Michael Jordan este recunoscut ca cel mai mare jucator…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica si Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Alba, impreuna cu un specialist din cadrul Garzii Forestiere Județene Alba, specializati in combaterea delictelor silvice, au confiscat, luni, 30,52 de metri cubi de material lemnos, in urma unui…

- La doar șase ani, Harper Beckham a acaparat privirile tuturor celor din jur la cea mai recenta prezentare de moda a mamei sale, Victoria Beckham. Micuța a sosit alaturi de tatal ei, David Beckham, dar și de frații ei, Brooklyn, Romeo și Cruz. Impreuna cu familia sa, la prezentarea de moda a Victoriei…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Politistii sunt gata sa iasa in strada intrucat castiga mai putini bani de la trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Sindicalistii din Politie vor refuza sa mai faca si ore suplimentare!

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Polițiștii clujeni au fost solicitați, marți dupa-amiaza, pentru a aplana un conflict pe strada Lombului, din Cluj-Napoca.”La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca doua persoane își aplica reciproc lovituri…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, un barbat in varsta de 43 de ani din Tulcea a provocat saptamana trecuta un eveniment rutier. El conducea un autoturism pe strada Isaccei din municipiul Tulcea, iar la un moment dat a intrat cu masina in doua autoturisme parcate.…

- Cel putin doi oameni au murit si 50 au fost raniti in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de sud (sudul SUA), au relatat media americane citate de Reuters. Potrivit primelor informatii, in accidentul produs duminica dimineata in apropierea orasului Cayce au fost implicate un tren de pasageri…

- Polițiștii clujeni au efectuat, vineri dimineața, o acțiune în zona strazii Calea Dezmirului, din Cluj-Napoca.”La data de 02.02.2018, în jurul orei 06:00, politisti din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Secțiile 2 și 7 Poliție, au actionat pentru creșterea gradului…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat joi dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters. In aceeasi dezbatere…

- Cele trei femei din Constanta, care ar fi agresat un copil intr o scoala gimnaziala au fost retinute de politistii constanteni in cursul zilei de astazi si prezentate unitatii de Parchet competente cu propuneri corespunzatoare.Va reamintim ca, la data de 30 ianuariea.c., politistii din cadrul Sectiei…

- Prietenii barbatului au fost cei care au sunat la 112 si au anuntat tragedia. In fapt, prietenii victimei au asistat la intreaga scena. Barbatul și-a sunat prietenii și le-a spus ca vrea sa se sinucida. Aceștia au reușit sa depisteze locul in care se afla barbatul, ținandu-l la telefon și cerandu-i…

- O organizatie sindicala a facut public pe site un anunt prin care le cerea politistilor din Slatina cate doi lei pentru plata cetateniei. Ulterior, anuntul a disparut dupa ce a fost postat si la avizierul din holul institutiei, potrivit StirileTvr.ro.

- Qiaoyon Wang a calificat politia britanica drept „cruda” si a declarat ca ofiterii de politie nu au manifestat „mila”, dupa ce a petrecut 15 ore in arest. Ea a fost retinuta dupa ce s-a dovedit ca nu poate plati pe loc amenda primita pentru conducerea autovehiculului cu viteza prea mica. Chinezoaica…

- Polițiștii doljeni au reținut, miercuri, doi tineri depistați conducand fara permis dupa ce, in cursul anului 2016, au fost condamnați tocmai pentru conducere fara permis. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, in cursul zilei de miercuri s-a dispus ...

- Femeia care a atacat doi polițiști intr-un mall din Capitala a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Ea a fost reclamata de vanzatoarea unui magazin, dupa ce și-ar fi lovit copilul și, la sosirea oamenilor legii, a refuzat sa se legimiteze. Acuzata de ultraj, femeia care…

- O scriitoare din Iasi, premiata la mai multe concursuri de profil, si-a pus capat zilelor folosind o esarfa, pe care a legat-o de o teava de gaze. Trupul fara viata al tinerei de 30 de ani, care era cunoscuta pentru frumusetea ei rapitoare, a fost descoperit intr-un apartament din centrul orasului.…

- Un barbat inarmat a deschis focul langa Empire State Building duminica, ranind o persoana pe care o urmarea, precum si alti doi trecatori, unul fiind turist roman, potrivit Politiei citata de nydailynews.com.Cel care a deschis focul si prietenul sau mergeau catre bulevardul Fifth Ave si in…

- Ion R., de 54 de ani, din Slobozia Cioraști, susține ca a fost batut in seara zilei de 9 ianuarie, in timp ce se afla pe scarile magazinului din centrul localitații. El spune ca ar fi fost agresat de doi frați, din aceeași localitate. Barbatul acuza faptul ca, dupa ce l-au…

- Politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, politiilor municipale, orasenesti, precum si al sectiilor de politie rurala si posturilor de politie comunale au desfasurat, impreuna cu reprezentanti din cadrul ocolului silvic, mai multe activitati de control in domeniul prevenirii si combaterii faptelor…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova si 12 mandate de aducere, intr-un…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 ianuarie a.c, o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 de Politie relatand faptul ca in timpul deplasarii pe o strada din municipiu, ar fi pierdut peste 20.000 de lei. "Politistii au efectuat cercetari specifice in zona indicata de persoana…

- Polițiștii cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Zavoaia, județul Braila, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. La data de 14…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri acuzați de sustragerea mai multor bunuri dintr-un magazin alimentar și agresarea agenților de paza.”La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un…

- Un barbat a fost ucis la o vanatoare in Caraș-Severin, dupa ce a fost impușcat din greșeala de un coleg vanator. Incidentul șocant este anchetat de Poliție. Accidentul de vanatoare a avut loc, duminica, la o partida de vanatoare desfașurata in localitatea Valea Jgheabului de langa orasul Otelu Rosu.…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au înregistrat în estul Canadei și Statelor Unite, la doar câteva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri și s-a soldat cu cel puțin 19 decese în SUA, informeaza presa internaționala. Autoritațile au…