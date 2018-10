Stiri pe aceeasi tema

- Speak și iubita lui, Libelula, au fost recent intr-o vacanța de neuitat in Statele Unite ale Americii. Ca sa marcheze momentul, focoasa bruneta s-a hotarat sa-și ia inima in dinți și sa incerce ceva ce-și dorea de foarte mult timp sa faca. Bruneta a facut bungee jumping pe meleagurile americane. Libelula…

- Un tanar de 19 ani din Iași a avut un sfarșit tragic, dupa ce s-a aruncat de la etaj. Baiatul trebuia sa intre in primul an de facultate, urma sa inceapa cursurile la Facultatea de Informatica. Detalii cutremuratoare ies la iveala, s-a aflat motivul pentru care tanarul a recurs la un asemenea gest.…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Ambele tabere au purtat negocieri dure pentru a-si asigura un sprijinul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți politicieni ruși, liderul fracțiunii de extrema dreapta LDPR din Duma de Stat, Vladimir Jirinovski, a intrat intr-o polemica presarata cu injuraturi cu protestatarii adunati ieri in Piata Pușkin din Moscova. „Voi chema 10.000 de membri Rosgvardia și nu va mai ramane nimci…

- Un tanar de doar 19 ani si iubita lui s-au aruncat de pe un bloc cu 14 etaje, legati la maini cu catuse. Tragedia a avut loc in dimineata zilei de sambata (18 august), in districtul Balashikha, Rusia. Baiatul este fiul fostului deputat Maxim Shingarkin.

- Deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel a publicat pe contul personal de Facebook un film inregistrat cu telefonul mobil din care reiese ca a fost agresat de un politist local din Radauti in in sediul primariei din localitate. Deputatul stranga semnaturi in cadrul campaniei „Fara penali in functii publice”.

- Un barbat care a aruncat un copil de șapte luni și pe mama acestuia de pe geam a fost condamnat la inchisoare pe viața. Din fericire bebelușul și femeia au supraviețuit caderii datorita oamenilor adunați sub geam, scrie BBC News. Sean Ziemelis, din Marea Britanie, i-a bagat degetele in ochi bebelușului,…

- Gabriela Cristea, socata sa vada un suporter care a aruncat telefonul in teren. Vedeta le-a spus tuturor celor invitați in platoul emisiunii sale, ce explicație amuzanta i-a dat soțul ei, Tavi Clonda. „Sa va povestesc ce am facut aseara. Fiind duminica, toata lumea s-a relaxat, noi am mers la o piscina.…