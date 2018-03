Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu din municipiul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme o Dacia Logan si un BMW. Un barbat pasager in Dacia Logan a fost ranit si a fost transportat la spital.…

- Un angajat al companiei americane de curierat rapid FedEx a fost ranit marti in explozia unui colet-capcana produsa intr-un centru de distributie din Schertz, in regiunea San Antonio din statul Texas, la numai doua zile dupa explozia altui colet-capcana la Austin, capitala acestui

- Un barbat in varsta de 68 de ani a avut de suferit in urma exploziei care s-a produs astazi la intersecția strazilor Armeneasca și Mateevici din capitala. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale.

- Atacatorul care trimite bombe prin curierat a facut o noua victima, dupa ce un muncitor FedEx a fost ranit in urma unei explozii produse din cauza unui pachet la un centru de sortare din Texas, SUA. Potrivit Metro , pachetul era de marime medie și a fost detonat pe banda rulanta, intr-o o cladire in…

- Un angajat FedEx a fost ranit dupa ce un pachet cu destinatia Austin ce continea cuie si bucati de fier a explodat intr-un depozit din Texas al companiei de curierat, a anuntat departamentul local de pompieri, citat de Reuters.

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- Patru bombe au explodat in ultimele patru saptamani in orasul Austin (statul Texas). Ultima explozie a avut loc duminica, soldandu-se cu ranirea a doua persoane, relateaza Reuters. "Cel mai probabil, este vorba de un individ care comite in serie atacuri cu bomba. Am observat o serie de similitudini…

- Alerta de securitate in Austin, capitala statului Texas dupa ce 2 tineri au fost raniți de explozia unei bombe artizanale. Aceștia au detonat accidental un colet lasat pe marginea drumului intr-un cartier din vestul orașului.

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- "Am semnat acordul bilateral de incepere a procesului de infratire a Municipiului Iasi cu City of Houston, Texas, impreuna cu omologul meu din Houston, Sylvester Turner", a anuntat primarul Mihai Chirica pe contul sau de Facebook.

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Mai multe pachete cu bomba au ucis doua persoane și au ranit alte doua in ultimele zece zile in Austin, capitala statului Texas, in plina desfașurare a unui mare festival. Experții afirma ca este vorba de mana unor profesioniști.

- Politia urmareste traseul crimelor rasiste din Austin, statul american Texas, dupa o serie de trei incidente cu colete care au explodat si care au facut doi morti si mai multi raniti in zece zile.

- Doua persoane au murit și o a treia este grav ranita in urma unei serii de atacuri cu colete-capcana in Austin, Texas. Polițiștii spun ca au gasit o legatura intre doua incidente, dar precizeaza ca nu știu inca care este motivația din spatele atacurilor. Doua persoane au murit și o a treia este in stare…

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- O noua explozie a rasunat luni in Austin, ranind o persoana in acest oras texan unde politia incearca sa stabileasca o legatura intre doua precedente atacuri cu colete capcana, care au ucis doua persoane in zece zile, scrie AFP.

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP.Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan.…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- ​Elon Musk spune ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk…

- Un barbat de 44 de ani a suferit arsuri pe 85% din suprafata corpului, in urma unei explozii ce a avut loc, vineri dimineata, intr-o garsoniera de pe strada Moldovei din Oradea, a informat Inspectoratul...

- Incidentul a avut loc in Dumbravita. In urma incidentului a rezultat o singura victima, soferul macaralei, care a fost transportat de o ambulanta la spital cu rani usoare, insa pagubele materiale sunt insemnate.

- 15 grade celsius. Atat arata termometrele in mii de apartamente din Suceava, unde caloriferele sunt mai mult reci, mai ales de cand a venit gerul. Femeie: E ca apa de vara, un pic mai cald ca apa cand sta la soare, așa a fost toata iarna. Am stat mai mult inveliți, mai mult imbracați, cu plovere pe…

- Un cetatean american va plati 1.625 de dolari pentru o cursa cu Uber. Factura vine dupa ce barbatul era beat si in loc sa introduca destinatia la care isi dorea sa ajunga, a indicat o locatie la 500 de kilometri distanta, orasul sau natal, informeaza Sky News. Tanarul a baut o noapte intreaga cu prietenii…

- Politistii din Lugoj fac cercetari intr-un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat si-ar fi atacat copiii cu un cutit. Incidentul s-a petrecut in cartierul Buchini. In urma conflictului, un barbat de 35 de ani, fiul agresorului, dar si o femeie de 27 de ani au ajuns la spital. Reprezentanti…

- Doi tineri care au ucis un barbat intr-o benzinarie din orasul Cahul, au ajuns pe mana politiei. Suspectii au comis crima la sfarsitul anului trecut. "Tot timpul acesta se aflau pe teritoriul municipiului Balti.

- Pe 28 august 1944, noaptea, dupa ce toata ziua de dinainte ”dezasamblasera” un tren german de 10 vagoane plin cu muniție de razboi, locuitorii Brailei au decis ca e cazul sa ”lucreze” și noaptea. Au venit cu faclii, ignorand praful de pușca impraștiat peste tot. Explozia a fost una incredibila: a ucis…

- Un barbat din Bender a impuscat un trecator dupa care s-a baricadat intr-un subsol de unde tragea continuu in oamenii legii. Scenele de groaza s-au produs aseara pe una dintre strazile din cartierul Borisovka.

- Un barbat din Dej, pasager intr-un autoturism condus de o femeie de 33 de ani din Șimișna, a ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce a fost ranit intr-un accident produs pe raza localitații salajene Glod.

- Din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum, o femeie din localitatea Simisna a pierdut controlul directiei de deplasare, a patruns pe sensul opus de circulatie si a intrat intr-un cap de pod, scrie sportulsalajean.ro. In urma impactului, un barbat din Dej a fost ranit. Evenimentul…

- Un barbat a fost transportat ieri la Spitalul de Urgenta din Chișinau, cu o rana in regiunea ochiului drept, dupa ce a fost impușcat cu o arma pneumatica de un gardian al companiei particulare de paza „DVS Service".

- Un barbat din Neamt a fost ranit grav dupa explozia unei butelii, miercuri, ajungand la spital cu arsuri grave la nivelul mainilor. Explozia a avut loc miercuri seara, in satul Sagna, din judetul Neamt, si nu a fost urmata de incendiu, scrie Mediafax. Proprietarul casei a suferit, insa, arsuri grave…

- Un barbat din judetul Neamt a ajuns, miercuri seara, la spital, cu arsuri grave la nivelul mainilor, dupa ce a explodat butelia pe care o avea in bucataria casei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Susani, judetul Valcea, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a atacat o masina de politie si a lovit un politist cu un tarnacop, potrivit Romania TV. Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca doi politisti s au deplasat, marti…

- Un barbat din Galati a ajuns marti, la spital, dupa ce s-a ranit in timp ce se afla intr-un autobuz al carui sofer a franat brusc, se arata intr-un comunicat transmis marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.Citeste si: Noi probleme in infrastructura: Cea mai SCUMPA autostrada…

- Cum a scapat cu viata o fetita de cinci ani MUSCATA de un SARPE cu CLOPOTEI Fetita, de 5 ani, se afla cu familia într-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, când un diamantin occidental, printre cei mai raspânditi serpi cu clopotei din America de Nord,…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Un agent de paza din Gara Deva a tras cu pistolul cu gloante de cauciuc pentru a indeparta mai multe persoane de un vagon plin cu fier. In incident a fost ranit un barbat in zona capului. Victima a sunat la 112 si a reclamat incidentul, dar a refuzat ajutorul medicilor si internarea intr-o unitate...

- Un barbat de 53 de ani din Varadia a fost accidentat grav duminica seara la Resita. Politistii au anuntat ca din primele cercetari facute la locul accidentului s-a ajuns la concluzia ca barbatul a incercat sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Accidentul s-a produs pe strada Timisorii din Resita…

- Logan Paul, un youtuber american, a generat un val de critici la adresa lui din partea internautilor, dupa ce a publicat, duminica, un videoclip filmat in padurea Aokigahara din Japonia, in care el si prieteni ai sai descopera un barbat spanzurat si glumesc pe seama acestuia. Tanarul si-a cerut scuze,…

- Un politist a fost ucis si alte sase persoane au fost ranite, duminica, in orasul american Denver, dupa ce un barbat care se baricadase intr-un complex rezidential a deschis focul asupra fortelor de ordine, relateaza site-ul CNN.

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- O soba pe gaz a explodat, in noaptea dintre ani, intr-o locuinta din Brasov, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Barbatul de 58 de ani a suferit o fractura deschisa la un picior si arsuri de gradul 1 pe un brat si a fost transportat la…

- Un barbat despre care se presupune ca ar avea asupra sa dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov, scrie News.ro. "Deocamdata nu stim ce vrea", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Harkov, Iaroslav Trakalov.

- Un barbat de 68 de ani a fost ranit grav in urma unui accident rutier. Acesta, fiind la volanul mașinii, nu s-a asigurat corespunzator și a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula in mod regulamentar.

- Un barbat din localitatea Cristesti a murit dupa ce miercuri seara a fost lovit de un tren in apropiere de orasul Targu Frumos. Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul…