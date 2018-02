Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat o explozie a unei butelii la o casa de pe str. Teiului nr. 18, din municipiul Constanta. Explozia a fost urmata de un incendiu.Doua autospeciale de la Port se indreapta spre locul evenimentului. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii, nu sunt victime.Stire…

- Un barbat a fost transportat ieri la Spitalul de Urgenta din Chișinau, cu o rana in regiunea ochiului drept, dupa ce a fost impușcat cu o arma pneumatica de un gardian al companiei particulare de paza „DVS Service".

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- Un barbat de 58 de ani, din comuna Dorna Arini, judetul Suceava, si-a dat foc in interiorul casei in care locuia pentru ca sotia nu i-a mai dat de baut. Locuinta a ars in intregime, cadavrul carbonizat al proprietarului fiind identificat de pompierii care au stins flacarile.

- O butelie de gaz a explodat azi-dimineața, într-o casa din Nisporeni. În urma deflagrației, un barbat de 36 de ani a suferit arsuri grave. Medicii de la ambulanța spun ca, potrivit pacientului, flacara s-a format de la o țigara aprinsa. Explozia a fost atât…

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- Un barbat din Baila banuit de comiterea unei infractiuni de furt retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat de 55 de ani, din municipiul Braila,…

- Un accident a avut loc în urma cu puțin timp, pe bulevardul Mamaia. Un ATV neînmatriculat a fost lovit de o mașina, în urma impactului un barbat de aproximativ 50 de ani care conducea ATV-ul fiind aruncat pe parbrizul unei mașini Audi, dupa care a ajuns pe asfalt. Din câte…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, in jurul orei 18:30, un tanar in varsta de 25 de ani, din municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism pe bulevardul 1848, din municipiul Hunedoara, in momentul in care a ajuns la intersecția cu strada Avram Iancu, nu a respectat semnificația indicatorului „cedeaza trecerea’’…

- Un barbat de 67 de ani a murit, duminica, dupa ce in locuinta sa din Dej a izbucnit un incendiu. La primele ore ale dimineții doua autospeciale, insoțite de un echipaj de prim ajutor SMURD au intervenit pentru stingerea unui incendiu, la o locuința particulara de pe str. Triajului, din municipiul Dej.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- O explozie urmata de flacari violente i-a scos din case, in aceasta dimineata, pe cei care locuiesc pe o strada din Eforie Nord. Doua femei au iesit cu greu, singure din imobilul cuprins de valvataie. In ciuda interventiei rapide a pompierilor, casa lor a fost pe jumatate distrusa de incendiul provocat,…

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit pe strada Transilvaniei din Eforie Nord. Din primele informatii, incendiul a izbucnit dupa ce o butelie a explodat.Potrivit ISU Dobrogea, o persoana s a salvat in timp ce alta a ramas blocata in casa.Incendiul se manifesta violent cu flacara.Doua autospeciale…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe bulevardul Aurel Vlaicu, zona Mall Vivo, din municipiul Constanta. Potrivit SAJ Constanta, un pieton este ranit.Stire in curs de actualizare. ...

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- Pompierii de la Focșani au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a fost anunțat in aceasta seara la acoperișul unei case din Andreiașu de Jos. Conform reprezentanților ISU Vrancea, acoperișul locuinței a ars pe o suprafața de cca.150 mp, incendiul fiind localizat.…

- Un incendiu s a produs in aceasta dupa amiaza la Eforie Nord, la o casa situata pe strada Marasesti nr. 15. Intervin pompierii, cu doua autospeciale de la statiile Tuzla si Eforie Un copil de patru cinci ani a ramas blocat in locuinta. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- O soba pe gaz a explodat, in noaptea dintre ani, intr-o locuinta din Brasov, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Barbatul de 58 de ani a suferit o fractura deschisa la un picior si arsuri de gradul 1 pe un brat si a fost transportat la…

- Un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața, astazi, dupa ce peste el a cazut un container de doua tone, la Ferma 6 Martie, aflata la iesire din Constanta spre Valu lui Traian, noteaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii ...

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din satul Vanatorii Mici, a fost gasit carbonizat miercuri dimineata, dupa ce la locuinta lui a izbucnit un incendiu."Un vecin a anuntat prin 112 la orele 6,40 ca la o locuinta din satul Vanatorii Mici a izbucnit un incendiu. La fata locului s-a…

- La data de 24.12.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Teodorescu Constantin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma…

- Un barbat de 62 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis. Șoferul, un barbat de 42 de ani din comuna Bucosnita, județul Caraș-Severin, in timp ce se deplasa pe strada Timisoarei din Caransebes, in dreptul […] The post…

- Pompierii au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov. Potrivit sursei citate, nu sunt victime. La fata locului au intervenit…

- În urma cu puțin timp, în localitatea Nicolae Balcescu un pieton a fost lovit de o mașina! Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar, la locul impactului a ramas numarul de înmatriculare al autovehiculului implicat. O ambulanța a ajuns la locul accidentului, echipajele…

- Explozie in urma cu cateva minute in Campulung. Se pare ca o butelie a explodat intr-un apartament din blocul 17, de pe strada Emil Garleanu din Campulung. A fost ranit un barbat in varsta de 33 de ani, proprietarul apartamentului. Ultima actualizare: Duminica, 17 Decembrie 2017…

- Magistrații Tribunalului Calarași au dispus, astazi, arestarea preventiva a lui Ștefan Daniel zis „Dan Turcu”, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, dupa ce, ieri, polițiștii antimafia l-au prins in flagrant avand mașina plina…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol.Cei doi au fost gasiti intr-un recipient de colectare care era gol, anunța News.ro.…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 18:30, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca un barbat a fost victima unui accident rutier, produs pe drumul comunal din Dofteana. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului a rezultat ca un barbat de 47 de ani, din comuna, care circula…

- Un grav accident rutier, in urma caruia soferul a suferit vatamari grave iar pasagerul, unchiul conducatorului auto, a decedat, a avut loc ieri dimineata, pe drumul judetean dintre Dumbraveni si Veresti. Tragedia s-a petrecut in jurul orei 9.30, in conditii de carosabil acoperit partial cu zapada. ...

- Un grav accident rutier a avut loc aseara in zona CET din Constanta. Un barbat a amurit in urma impactului. Potrivit IPJ Constanta, din investigatiile efectuate s a stabilit ca, la data de 8 decembrie, ora 22.20, un tanar de 27 de ani din localitatea Ciocarlia, judetul Constanta, a condus un autoturism…

- Constantin Suta, comisar sef in IPJ Giurgiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost intocmit un dosar penal dupa ce un tanar de 19 ani, din Giurgiu, a aruncat cu o substanta petroliera pe zidul unui imobil. ”Dosarul este la Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu, se efectueaza cercetari.…

- Trei mașini avariate și o persoana ranita. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp, în sensul giratoriu de la intersecția strazilor Primaverii și Soveja. În accident au fost implicate trei mașini: un taxi, un BMW și un VW Passat. În urma…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Stejari a ajuns la Sectia Psihiatrie, a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce ieri ar fi incendiat locuinta mamei sale, de 70 de ani. Localnicul ar fi facut focul in camera in care locuia si focul s-a extins la o alta incapere si la un hol. Au ars…

- La data de 25 noiembrie a.c., politisti din cadrul Secției 6 Politie Rurala Targu Carbunesti, ca urmare a unor activitati specifice, au depistat un barbat, de 49 de ani, din comuna Scoarta, in timp ce sustragea o butelie, din locuinta unei localnice, de 66 de ani. Politistii…

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul orei 11.00 pe strada Umanitatii din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta.Din primele informatii un pieton a fost ranit. Politistii au deschis o ancheta. ...

- O butelie a explodat intr-un restaurant din Pitești. Este vorba de localul VERA din cartierul piteștean Frații Golești. In urma exploziei, o persoana a suferit arsuri. Intervine o autospeciala și un echipaj SMURD. Expolozia nu a fost urmata de incendiu.

- Salvatorii au intrat in alerta, in cursul diminetii, fiind chemati de urgenta in sectorul 2 al Capitalei, pe o strada unde la parterul unei case izbucnise un incendiu, iar un om a suferi arsuri. Pe langa pompierii care au intervenit pentru a stinge cat mai repede focul si a limita pe cat posibil pagubele,…

- Ar putea sa va intereseze: “Spectacolul” de pe bloc 7.06.2010 Incendiu pe munte 10.06.2010 Incendiu la cabana 6.06.2010 O pensionara din Constanța a fost talharita chiar in fața blocului 11.06.2010 În urma cu puțin timp, o explozie a avut loc într-un bloc situat în cartierul Km 4-5,…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 16 noiembrie, in jurul orei 01.35, politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism de teren s ar fi rasturnat in zona extravilana a localitatii Tuzla, judetul Constanta.Deplasati la fata locului, politistii constanteni…