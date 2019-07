Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor IPJ Vrancea, tanarul de 23 de ani, din Focsani, a fost oprit in trafic pentru un control, joi dupa-amiaza, de politistii de la Biroul Rutier. Soferul a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a fost pozitiv. Politistii spun ca acelasi rezultat s-a inregistrat si in…

- Astazi, in jurul orei 17.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Focșani au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un tanar, in varsta de 23 de ani, din municipiul Focșani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drug test iar rezultatul a fost pozitiv.…

- Un conducator auto din București a fost oprit in Mamaia pentru un control de rutina a echipajelor de la rutiera. Noile aparate cu care a fost dotata poliția din Constanța au scos la iveala un rezultat surprinzator. Barbatul consumase cocaina, iar surprizele nu s-au oprit aici!

- La data de 28 mai 2019, in jurul orei 19.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Sebeș, in timp ce acționau pe strada 1 Mai din localitatea Petrești, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din Sebeș. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Sambata dimineața in timp ce acționa pe str. Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava, un echipaj rutier a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea si blocarea acestuia in trafic. Astfel, conducatorul…

- "La data de 22 mai a.c., în jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gherla au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada Garii, din municipiul Gherla. La fața locului, s-a stabilit ca șoferul parasise locul producerii accidentului. Activitatile desfasurate…

- La data de 9 aprilie 2019, in jurul orei 21.45 politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud , in timp ce actionau pe Drumul Judetean 107I, in zona comunei Ponor, l-au depistat pe un barbat de 38 de ani, din Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…