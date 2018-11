Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 48 de ani, a ars de viu in propria locuinta, care i-a luat foc. Tragedia s-a produs, noaptea trecuta, in satul Maximovca din raionul Anenii Noi. Doua autospeciale ale pompierilor au luptat cu flacarile.

- A ars de viu in propria casa. Nenorocirea s-a produs noaptea trecuta, dupa ce locuinta unui barbat a fost cuprinsa de flacari. Incidentul a avut loc in jurul orei 01:00, intr-un bloc de locuit din sectorul Rascani al Capitalei.

- Un gest facut pentru amuzament a starnit panica intr-un poligon de tragere din orașul Houston din Texas. Un barbat i-a pus pistolul la tampla unui prieten pentru a face un selfie. Incidentul șocant a...

- O crima cu salbaticie a avut loc in comuna Salciua unde un barbat de 60 de ani a murit dupa ce a fost lovit, de mai multe ori, in propria locuința, cu pumnii și capul in piept și abdomen, de catre un tanar de 32 de ani care a intrat fara drept in casa sa. Potrivit unor surse judiciare, crima s-a produs…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din Pitesti, om de afaceri local, a fost gasit mort, marti seara, in propria locuinta.Prima ipoteza a anchetatorilor este ca acesta s-ar fi electrocutat cu o pompa cu care uda gradina.

- Caz șocat in Italia! Un roman pe nume Valentin Sorin Perju urmeaza sa fie expulzat dupa ce s-a batut cu patru polițiști. Barbatul va avea interdicție de a intra in Italia timp de 5 ani. Incidentul a avut loc pe 8 iulie. Valentin Soru Perju a fost prins de o patrula a poliției cu șase […] The post Roman,…

- Procurorii ialomiteni cerceteaza imprejurarile in care un membru al unui clan interlop din cartierul Bora, din Slobozia, a fost ucis in bataie, miercuri dimineata, 22 august, in jurul orei 03.00.

- Procurorii galateni efectueaza cercetari dupa ce un barbat de 51 de ani a fost gasit, joi, carbonizat, in locuinta sa din localitatea galateana Buciumeni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU...